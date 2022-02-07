Western Union прекратит осуществлять переводы внутри России

Western Union c 1 апреля прекратит проводить операции внутри России, пишет РБК со ссылкой на письмо компании, направленное банкам-партнерам.

В документе, в частности, отмечается, что данное решение принято из-за низкой востребованности внутрироссийских переводов на рынке. При этом трансграничные переводы будут осуществляться в штатном режиме.

Таким образом, клиенты лишатся возможности отправить перевод внутри России через платежную систему уже 31 марта, а 1 апреля нельзя будет получить выплату или возврат. С 24 марта лимит внутренних переводов будет снижен до пяти тысяч рублей.

"Те отправители, которые оформили перевод до 31 марта, но он не был получен адресатом, смогут с 1 апреля вернуть деньги в отделениях "Почты России", — отметили в компании.

Представитель Western Union отказался раскрыть информацию об объеме переводов по внутрироссийским каналам, подчеркивает издание.

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