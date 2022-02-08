«Яндекс» и YouTube обяжут сотрудничать с официальным измерителем Рунета

09:35 8.02.2022

Роскомнадзор согласовал перечень интернет-площадок, аудитория оторых требует постоянного и систематического анализа, пишет РБК.

Сформировать перечень сайтов необходимо в соответствии с принятым в прошлом году законом, в соответствии с которым еще осенью 2021 года в России должен был появиться официальный измеритель аудитории интернета, который должен на постоянной основе считать аудиторию новостных агрегаторов, аудиовизуальных сервисов и других ресурсов, обозначенных Роскомнадзором.

Ключевым положением нового закона является то, что владелец сайта, чью аудиторию необходимо постоянно считать и анализировать, обязан обеспечить уполномоченному Роскомнадзору измерителю "возможность проведения исследования аудитории". Таким образом, собственник такого ресурса должен либо установить на сайте используемое измерителем оборудование, либо предоставить этому измерителю данные, "необходимые и достаточные для проведения исследования".

Измерителем аудитории Рунета на текущий момент стала компания Mediascope, основным владельцем которой с 2016 года является государственный ВЦИОМ.

Обязательным сотрудничество с Mediascope становится для 27 аудиовизуальных сервисов. Среди них, например, онлайн-кинотеатры Okko, Premier, ivi, американский Netflix, а также "Кинопоиск".

Включены в перечень и четыре новостных агрегатора — "Яндекс.Новости", "Rambler/новости", СМИ2 и "Новости@Mail.ru". Социальные сети представлены восемью площадками, в том числе Facebook, Instagram, Twitter, а также YouTube.

СМИ представляют 26 попавших в перечень ресурсов, среди них, например, сайты "Коммерсанта", "Эха Москвы", ТАСС, "Аргументов и фактов". Также в перечне присутствуют "Яндекс.Дзен", "Яндекс.Видео", "Mail Видео", RuTube.

Подавляющее большинство перечисленных площадок уже давно сотрудничает с Mediascope. Однако есть и те, кто не хотят сотрудничать с компанией, например "Яндекс" или Google (YouTube).