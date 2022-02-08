Песков назвал условие встречи Путина с Зеленским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов на переговоры с Владимиром Зеленским, если они помогут в решении проблем юго-востока Украины.

«Что касается встречи с Зеленским, то априори от нее никто не отказывается. Если она поможет разрубить этот ставший уже гордиевым узел ситуации на юго-востоке страны, то Путин готов встречаться», - цитирует РБК слова Пескова.

В начале текущего года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция готова организовать встречу Путина и Зеленского. «Он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят встретиться и разобраться в своих проблемах и разногласиях», - отмечал представитель Эрдогана.

При этом президент Украины также не исключал переговоров с российским коллегой, но предлагал для этого иной формат - видеоконференции с участием президента США Джо Байдена.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.02.2022, 20:03
    Гость: Вот не пойму

    Зачем путину встречаясь с пустышкой его рекламировать? Это полностью пустое место ничего не решающего, и от которого ничего никогда не зависело и зависеть не будет. Даже обсуждать это публично - значит терять к себе уважение. Что измениться, когда соплежуй поговорит с пустым местом? Да ничего.

  2. 08.02.2022, 18:43
    Гость: ну

    Как говорили во Франции когда отрубали голову не тем- "дело сделано и уже ничего не исправить" . Американцы когда-то у России Аляску отжали , да и все западное побережье северной Америки. И ничего, живут не извиняются и не утомляют себя муками совести, а гадят по всему миру.

  4. 08.02.2022, 18:13
    Гость: профессор

    «Что касается встречи с Зеленским, то априори от нее никто не отказывается. Если она поможет разрубить этот ставший уже путинским узел ситуации на юго-востоке страны, то Путин готов встречаться», - цитирует РБК слова Пескова.

  5. 08.02.2022, 18:04
    Гость: гуду..

    Ты о чём гудишь?! Твой "глава" уже 30 лет с подельниками "дербанит" Россию и куражится над её Гражданами!

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