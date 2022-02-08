Песков назвал условие встречи Путина с Зеленским
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов на переговоры с Владимиром Зеленским, если они помогут в решении проблем юго-востока Украины.
«Что касается встречи с Зеленским, то априори от нее никто не отказывается. Если она поможет разрубить этот ставший уже гордиевым узел ситуации на юго-востоке страны, то Путин готов встречаться», - цитирует РБК слова Пескова.
В начале текущего года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция готова организовать встречу Путина и Зеленского. «Он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят встретиться и разобраться в своих проблемах и разногласиях», - отмечал представитель Эрдогана.
При этом президент Украины также не исключал переговоров с российским коллегой, но предлагал для этого иной формат - видеоконференции с участием президента США Джо Байдена.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Зачем путину встречаясь с пустышкой его рекламировать? Это полностью пустое место ничего не решающего, и от которого ничего никогда не зависело и зависеть не будет. Даже обсуждать это публично - значит терять к себе уважение. Что измениться, когда соплежуй поговорит с пустым местом? Да ничего.
Как говорили во Франции когда отрубали голову не тем- "дело сделано и уже ничего не исправить" . Американцы когда-то у России Аляску отжали , да и все западное побережье северной Америки. И ничего, живут не извиняются и не утомляют себя муками совести, а гадят по всему миру.
одним пальцем играет
«Что касается встречи с Зеленским, то априори от нее никто не отказывается. Если она поможет разрубить этот ставший уже путинским узел ситуации на юго-востоке страны, то Путин готов встречаться», - цитирует РБК слова Пескова.
Ты о чём гудишь?! Твой "глава" уже 30 лет с подельниками "дербанит" Россию и куражится над её Гражданами!