Песков назвал условие встречи Путина с Зеленским

15:27 8.02.2022

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов на переговоры с Владимиром Зеленским, если они помогут в решении проблем юго-востока Украины.

«Что касается встречи с Зеленским, то априори от нее никто не отказывается. Если она поможет разрубить этот ставший уже гордиевым узел ситуации на юго-востоке страны, то Путин готов встречаться», - цитирует РБК слова Пескова.

В начале текущего года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция готова организовать встречу Путина и Зеленского. «Он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят встретиться и разобраться в своих проблемах и разногласиях», - отмечал представитель Эрдогана.

При этом президент Украины также не исключал переговоров с российским коллегой, но предлагал для этого иной формат - видеоконференции с участием президента США Джо Байдена.