76% российских учителей имеют оклад ниже МРОТ
В России 76% учителей имеют оклад ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Такие данные представил врио директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Максим Костенко на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.
Различные подходы к оплате труда педагогов в различных регионах приводят к непрозрачности начисления надбавок, полагают в министерстве.
Данные мониторинга Минпросвещения России предоставлены за декабрь 2021 года, сообщает РИА Новости.
Минимальный размер оплаты труда в 2021 году составлял 12,8 тысячи рублей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
нечего было заниматься, подтасовками на выборах, кто за мзду, кто из-за страха быть уволеными,и возводить себе кумира из того кто об вас ноги вытирает.
Так и МРОТ - не жизнь, а выживание на подножмом корме...
Медианная и опорная его не интересуют!
Ему и ему подобных 80% населения России вообще мешают...
Тест хочешь? Спроси у абрамабрамычей, куда следует девать сотрудников бывших советских предприятий и их семьи!
Московский космический ТМЗ Молния, Саратовский авиационный с вертикальными сверхзвуковыми, Владимирский тракторный, Юрьевецкий деревообрабатывающий...
"Тысячи их!"
Это нормально в государстве где налоговые органы взыскивабт 13 % подоходного налога с процентов по вкладу более 700.000 руб по закону о вкладах свыше 1.000.000. рублей. То есть 700.000 > 1.000.000. Почему оклад не может быть меньше минимальной зарплаты установленной в РФ. Легко с такими президентами.
Бюджетники слишком разные...
Нищие бюджетники в классах или фельдшерско-акушерских пунктах - это одно.
Но ведь есть еще бюджетники в судейских мантиях и в бронежилетах с боевым оружием в руках - это другое.
А в среднем - очень хорошо бюджетники живут!