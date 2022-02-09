76% российских учителей имеют оклад ниже МРОТ

14:24 9.02.2022

В России 76% учителей имеют оклад ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Такие данные представил врио директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Максим Костенко на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Различные подходы к оплате труда педагогов в различных регионах приводят к непрозрачности начисления надбавок, полагают в министерстве.

Данные мониторинга Минпросвещения России предоставлены за декабрь 2021 года, сообщает РИА Новости.

Минимальный размер оплаты труда в 2021 году составлял 12,8 тысячи рублей.