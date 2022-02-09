76% российских учителей имеют оклад ниже МРОТ

© KM.RU, Алексей Белкин

В России 76% учителей имеют оклад ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).  Такие данные представил врио директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Максим Костенко на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Различные подходы к оплате труда педагогов в различных регионах приводят к непрозрачности начисления надбавок, полагают в министерстве.

Данные мониторинга Минпросвещения России предоставлены за декабрь 2021 года, сообщает РИА Новости.

Минимальный размер оплаты труда в 2021 году составлял 12,8 тысячи рублей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.02.2022, 00:14
    Гость: Сами виноваты

    нечего было заниматься, подтасовками на выборах, кто за мзду, кто из-за страха быть уволеными,и возводить себе кумира из того кто об вас ноги вытирает.

  3. 10.02.2022, 00:07
    Гость: абрамабрамыч трет про "среднюю"

    Медианная и опорная его не интересуют!
    Ему и ему подобных 80% населения России вообще мешают...
    Тест хочешь? Спроси у абрамабрамычей, куда следует девать сотрудников бывших советских предприятий и их семьи!
    Московский космический ТМЗ Молния, Саратовский авиационный с вертикальными сверхзвуковыми, Владимирский тракторный, Юрьевецкий деревообрабатывающий...
    "Тысячи их!"

  4. 10.02.2022, 00:01
    Гость: Серп и молот

    Это нормально в государстве где налоговые органы взыскивабт 13 % подоходного налога с процентов по вкладу более 700.000 руб по закону о вкладах свыше 1.000.000. рублей. То есть 700.000 > 1.000.000. Почему оклад не может быть меньше минимальной зарплаты установленной в РФ. Легко с такими президентами.

  5. 09.02.2022, 23:54
    Гость: Похоже власть бюджетников за людей не держит

    Бюджетники слишком разные...
    Нищие бюджетники в классах или фельдшерско-акушерских пунктах - это одно.
    Но ведь есть еще бюджетники в судейских мантиях и в бронежилетах с боевым оружием в руках - это другое.

    А в среднем - очень хорошо бюджетники живут!

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