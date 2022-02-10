Гинцбург прокомментировал ситуацию с заболеванием привитого Жириновского

16:15 10.02.2022

Глава Центра имени Гамалеи академик Александр Гинцбург заявил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский в его центре процедуру вакцинации не проходил.

«Чем он вакцинировался, я понятия не имею. Он не у нас вакцинировался», - сказал Гинцбург в беседе с Общественной службой новостей.

На уточняющий вопрос, мог ли Жириновский прививаться «Спутником», академик не смог дать точного ответа: «Я не в курсе».

Накануне стало известно о госпитализации в Центральную клиническую больницу в Москве Владимира Жириновского. Его состояние оценивается как тяжелое, возможно, он подключен к аппарату ИВЛ. По данным СМИ, у политика может быть поражено 50-75% легких, его госпитализировали с двусторонней пневмонией, развившейся на фоне коронавируса.

Лидер ЛДПР заболел еще две недели назад, но до последнего скрывал диагноз, полагая, что информация о его заболевании внесет ненужные сомнения в ряды сторонников вакцинации, сообщает «Коммерсант».

Владимир Жириновский неоднократно утверждал, что за два года сделал восемь прививок от коронавируса.