Гинцбург прокомментировал ситуацию с заболеванием привитого Жириновского

Владимир Жириновский

Глава Центра имени Гамалеи академик Александр Гинцбург заявил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский в его центре процедуру вакцинации не проходил.

«Чем он вакцинировался, я понятия не имею. Он не у нас вакцинировался», - сказал Гинцбург в беседе с Общественной службой новостей.

На уточняющий вопрос, мог ли Жириновский прививаться «Спутником», академик не смог дать точного ответа: «Я не в курсе». 

Накануне стало известно о госпитализации в Центральную клиническую больницу в Москве Владимира Жириновского. Его состояние оценивается как тяжелое, возможно, он подключен к аппарату ИВЛ. По данным СМИ, у политика может быть поражено 50-75% легких, его госпитализировали с двусторонней пневмонией, развившейся на фоне коронавируса. 

Лидер ЛДПР заболел еще две недели назад, но до последнего скрывал диагноз, полагая, что информация о его заболевании внесет ненужные сомнения в ряды сторонников вакцинации, сообщает «Коммерсант». 

Владимир Жириновский неоднократно утверждал, что за два года сделал восемь прививок от коронавируса.

 

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.02.2022, 23:18
    Гость: 8 уколов за 2 года - по Гинцбургу так и подразумевается:

    1 раз в полгода, то есть за 6 месяцев - 2 укола (2 компонента)
    Тогда за год (за 12 месяцев) - 4 укола.
    За 2 года - 8 уколов.

  3. 10.02.2022, 22:52
    Гость: Если бы он не прикалывался, то был бы здоров

    И слишком уж много мелких пакостей сделал.

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