Гинцбург прокомментировал ситуацию с заболеванием привитого Жириновского
Глава Центра имени Гамалеи академик Александр Гинцбург заявил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский в его центре процедуру вакцинации не проходил.
«Чем он вакцинировался, я понятия не имею. Он не у нас вакцинировался», - сказал Гинцбург в беседе с Общественной службой новостей.
На уточняющий вопрос, мог ли Жириновский прививаться «Спутником», академик не смог дать точного ответа: «Я не в курсе».
Накануне стало известно о госпитализации в Центральную клиническую больницу в Москве Владимира Жириновского. Его состояние оценивается как тяжелое, возможно, он подключен к аппарату ИВЛ. По данным СМИ, у политика может быть поражено 50-75% легких, его госпитализировали с двусторонней пневмонией, развившейся на фоне коронавируса.
Лидер ЛДПР заболел еще две недели назад, но до последнего скрывал диагноз, полагая, что информация о его заболевании внесет ненужные сомнения в ряды сторонников вакцинации, сообщает «Коммерсант».
Владимир Жириновский неоднократно утверждал, что за два года сделал восемь прививок от коронавируса.
Комментарии читателей Оставить комментарий
1 раз в полгода, то есть за 6 месяцев - 2 укола (2 компонента)
Тогда за год (за 12 месяцев) - 4 укола.
За 2 года - 8 уколов.
Как может еврей на еврея. Академик - ты не прав.
И слишком уж много мелких пакостей сделал.
И дать ему в ухо
Ширяется добровольно ...