Кадыров опубликовал обращение к украинским властям и украинскому народу

16:18 14.02.2022

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале обращение к украинским властям и к украинскому народу. При этом он подчеркнул, что это его «личное мнение, скромное мнение гражданина России Рамзана Кадырова».

«Господин Зеленский! Время клоунады подошло к концу. Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий. То есть сегодня как никогда возникла необходимость выполнения Минских соглашений, под которыми стоит подпись не только Президента России, но и Президента Украины. Неукоснительное выполнение положений, прописанных в этом документе, - первый важнейший шаг в деле политического урегулирования нарастающего противостояния не только между нашими странами, но и в вопросе снижения общей напряжённости в глобальном смысле этого слова.

В связи с этим Вы, как гарант Конституции и безопасности своего народа и государства, просто обязаны сделать все от Вас зависящее для избежания кровопролития и установления мира. Президент Владимир Путин и народы России не хотят войны, мы не понаслышке знаем смысл этого страшного слова. Будьте благоразумны, господин Зеленский!», - написал Кадыров.

Обращаясь к украинскому народу, он заявил, что украинцы и русские - один народ, и Кадыров не верит, что украинцы считают себя частью так называемого «западного мира».

«Я люблю Украину и её добрый народ. Из того курса истории СССР, что мне довелось прослушать в школе, я знаю, что колыбель русской государственности и православия - Киевская Русь. Русские и украинцы - один славянский народ с общей историей, культурой и религией. Я никогда не поверю в то, что украинцы считают себя частью так называемого "западного мира" со всеми его вырожденческими "ценностями" и русофобской истерией. Да, именно так, несмотря на то, что нынешний антинародный режим и его пропаганда делают все для того, чтобы вытравить это чувство общности.

Где-то в глубине души у меня теплится надежда на то, что эту историческую справедливость восстановит сам украинский народ без чьей-либо помощи извне. Не может быть, чтобы духовно-исторические наследники великого гетмана Богдана Хмельницкого и гениального писателя Николая Гоголя не хотели бы вечного мира с братской Россией!», - отметил он.