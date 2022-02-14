Путин назвал расширение НАТО на восток бесконечным

17:54 14.02.2022

Президент РФ Владимир Путин назвал бесконечным и очень опасным расширение Североатлантического альянса на восток за счет постсоветских республик. Об этом он заявил на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым 14 февраля.

«МИД России представит свои соображения по поводу ответов, которые мы получили на наши предложения, направленные американским коллегам в Вашингтон и коллегам из Североатлантического альянса в Брюссель по поводу организации вопросов, связанных с безопасностью в Европе и ответа на наши озабоченности, связанные с бесконечным, на наш взгляд, и очень опасным расширением НАТО на восток. Теперь уже и за счет бывших республик Советского Союза, включая и Украину», — заявил российский лидер.

Россия в декабре представила Вашингтону и НАТО свои идеи по архитектуре европейской безопасности. Среди трех главных шагов, к которым призывала российская сторона, — недопущение расширения НАТО на восток, включая Украину и Грузию, отказ от размещения ударных систем вооружения вблизи границ РФ, а также возврат военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию на 1997 г., когда был подписан основополагающий акт Россия — НАТО, которым был создан механизм для совместных действий и консультаций. В 1999 г. в НАТО вступили Венгрия, Чехия и Польша, в 2004 г. — Болгария, Румыния, Словения, Словакия, Латвия, Литва и Эстония, с 2009 по 2020 г. в состав альянса вошли Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония.

Москва внимательно изучила ответы Штатов и НАТО по гарантиям безопасности, заявил глава МИД России. Лавров заявил, что по ключевым предложениям Москвы был получен отрицательный ответ. Западные страны сослались на право любого государства выбирать союзников и присоединяться к союзам, отметил министр, однако в Кремле не считают это право «безусловным». Лавров добавил, что Россия будет продолжать добиваться конкретной реакции на свои предложения от каждой страны.

«Я получил ответы неудовлетворительные. Никто из моих коллег-министров не ответил на мое прямое послание. Получили мы две маленькие бумажки: одну — от чиновника Столтенберга, генсека НАТО, вторую — от чиновника Борреля, главы дипломатии европейской внешнеполитической службы, в которых сказано: «Вы не волнуйтесь, надо продолжать диалог, главное — обеспечьте деэскалацию вокруг Украины», — сказал глава МИД РФ. Он назвал подобный ответ «пренебрежительным».

При этом, по его словам, США и НАТО продемонстрировали «конструктивный» подход к ряду других вопросов — например, готовность к переговорам о мерах по отводу учений от линии соприкосновения России и НАТО, согласованию предельной дистанции сближения боевых самолетов и боевых кораблей, а также по другим военно-техническим мерам, предложенным Генштабом ВС РФ в 2020 г.