Путин назвал расширение НАТО на восток бесконечным

© KM.RU, Кирилл Зыков

Президент РФ Владимир Путин назвал бесконечным и очень опасным расширение Североатлантического альянса на восток за счет постсоветских республик. Об этом он заявил на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым 14 февраля.

«МИД России представит свои соображения по поводу ответов, которые мы получили на наши предложения, направленные американским коллегам в Вашингтон и коллегам из Североатлантического альянса в Брюссель по поводу организации вопросов, связанных с безопасностью в Европе и ответа на наши озабоченности, связанные с бесконечным, на наш взгляд, и очень опасным расширением НАТО на восток. Теперь уже и за счет бывших республик Советского Союза, включая и Украину», — заявил российский лидер.

Россия в декабре представила Вашингтону и НАТО свои идеи по архитектуре европейской безопасности. Среди трех главных шагов, к которым призывала российская сторона, — недопущение расширения НАТО на восток, включая Украину и Грузию, отказ от размещения ударных систем вооружения вблизи границ РФ, а также возврат военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию на 1997 г., когда был подписан основополагающий акт Россия — НАТО, которым был создан механизм для совместных действий и консультаций. В 1999 г. в НАТО вступили Венгрия, Чехия и Польша, в 2004 г. — Болгария, Румыния, Словения, Словакия, Латвия, Литва и Эстония, с 2009 по 2020 г. в состав альянса вошли Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония.

Москва внимательно изучила ответы Штатов и НАТО по гарантиям безопасности, заявил глава МИД России. Лавров заявил, что по ключевым предложениям Москвы был получен отрицательный ответ. Западные страны сослались на право любого государства выбирать союзников и присоединяться к союзам, отметил министр, однако в Кремле не считают это право «безусловным». Лавров добавил, что Россия будет продолжать добиваться конкретной реакции на свои предложения от каждой страны.

«Я получил ответы неудовлетворительные. Никто из моих коллег-министров не ответил на мое прямое послание. Получили мы две маленькие бумажки: одну — от чиновника Столтенберга, генсека НАТО, вторую — от чиновника Борреля, главы дипломатии европейской внешнеполитической службы, в которых сказано: «Вы не волнуйтесь, надо продолжать диалог, главное — обеспечьте деэскалацию вокруг Украины», — сказал глава МИД РФ. Он назвал подобный ответ «пренебрежительным».

При этом, по его словам, США и НАТО продемонстрировали «конструктивный» подход к ряду других вопросов — например, готовность к переговорам о мерах по отводу учений от линии соприкосновения России и НАТО, согласованию предельной дистанции сближения боевых самолетов и боевых кораблей, а также по другим военно-техническим мерам, предложенным Генштабом ВС РФ в 2020 г.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.02.2022, 04:50
    Гость: Старость пришла без мудрости?

    Посмотрите,что пишут сами амер.енералы о войне между сша и Рф.
    Сильно удивитесь.
    Детсад.

  3. 14.02.2022, 22:41
    Гость: Нэма дурных!

    Украина "профукалась" бандеровщиной при ельциноидах с Горбачёвым, точнее - начиная с кукурузника Хрущёва Нэзалэжную потихоньку все подфукивали. Только сейчас Темнейший показал нацистам куда и как надо нэзалэжно и культурно сваливать с Украины.

  4. 14.02.2022, 21:47
    Гость: Евгений В.

    Опомнился наконец, а разве могло быть по другому? Кстати РФ тоже пыталась лезть и лезла в ближние страны, окружающие США. Совсем недавно хвастались полетом "белых лебедей" в Венесуэлу, и про заброшенную Кубу вспомнили, хвастались на весь мир гиперзвуковыми ракетами, которых нет у США и ни у кого в мире. Ястребов в думу набрали, которые открыто предлагали США с моря уничтожить, ядерные фугасы заложить у берегов США. Рвазве не так? А то что бывшие республики тянутся в НАТО, а не в РФ, это чья вина? Все это не что иное, как последствия величайшего предательства кремля и безграмотная внешняя политика МИДа Лавровых с Захаровыми.
    Враждебные дьявольские силы инициировали уничтожение Советского Союза руками предателей кремля, процесс не закончен и продолжается теми же силами в отношение России. Предатели дворцов понастроили, промышленность СССР и сельское хозяйство уничтожили, страну ограбили, разбогатев за счет этого, в Крыму все, что было ценного скупили, имеют поместья за границей, половину Лондона скупили, вторые гражданства имеют с позволения и одобрения президента. Подумайте сами, зачем им эта холодная и голодная Россия. Поэтому и нищета, и беднота и смертность высокая, и пенсии у трудяг низкие, а у всех предателей высокие по сотням тысяч..

  5. 14.02.2022, 21:37
    Гость: Путин назвал расширение НАТО на восток бесконечным

    и ответа на наши озабоченности, связанные с бесконечным, на наш взгляд, и очень опасным расширением НАТО на восток. Теперь уже и за счет бывших республик Советского Союза, включая и Украину», — заявил российский лидер.
    Лучше бы задал себе вопрос, почему все бегут в нато и шарахаются от россии как от прокажённого.

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