В России рекордно подорожало оформление завещания у нотариуса

09:40 15.02.2022

С начала 2022 года в России резко выросла стоимость оформления завещания у натариуса, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Так, за январь данная услуга подорожала на 18,1% в среднем по стране, что сопоставимо с ростом за весь 2019 год.

При этом тарифы на оформление завещаний выросли в разных субъектах неравномерно. Так, в Томской области и Якутии рост составил 80%, а в 23 регионах, включая Москву и Московскую область, вообще не поменялись.

В среднем по стране в январе 2022 года стоимость удостоверения завещания равнялась 2367 рублей. В 2021 году эта услуга стоила около 1950 рублей. Однако в зависимости от региона стоимость данного нотариального действия может отличаться в разы.

Общее увеличение размеров оплаты за все услуги правового и технического характера по стране составляет около 1% — в разы ниже и роста потребительских цен, и изменения тарифов в иных сферах. В целом ряде субъектов цены на нотариальные услуги остались на прежнем уровне, в то время как в 28 они даже снизились.