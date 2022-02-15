В России рекордно подорожало оформление завещания у нотариуса

С начала 2022 года в России резко выросла стоимость оформления завещания у натариуса, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Так, за январь данная услуга подорожала на 18,1%  в среднем по стране, что сопоставимо с ростом за весь 2019 год. 

При этом тарифы на оформление завещаний выросли в разных субъектах неравномерно. Так, в Томской области и Якутии рост составил 80%, а в 23 регионах, включая Москву и Московскую область, вообще не поменялись. 

В среднем по стране в январе 2022 года стоимость удостоверения завещания равнялась 2367 рублей. В 2021 году эта услуга стоила около 1950 рублей. Однако в зависимости от региона стоимость данного нотариального действия может отличаться в разы. 

Общее увеличение размеров оплаты за все услуги правового и технического характера по стране составляет около 1% — в разы ниже и роста потребительских цен, и изменения тарифов в иных сферах. В целом ряде субъектов цены на нотариальные услуги остались на прежнем уровне, в то время как в 28 они даже снизились. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 15.02.2022, 11:17
    Гость: Проклятаяантинароднаявласть!!!

    Да как же теперь жить???!!! 5 раз в день завещание переписываю. Теперь придётся только 4 раза в день.

Все комментарии (7)
Выбор читателей
Владимир Жириновский
Восемь раз привитый Жириновский госпитализирован с коронавирусом
Каждому по труду! Что может заставить работодателя повысить сотрудникам зарплаты
Грохаются десятки заводов, а мы гордимся убогим импортозмещением!
Грохаются десятки заводов, а мы гордимся убогим импортозмещением!
Украина дала России 48 часов на ответ об учениях на границе
Избранное
Как выбрать медиатор (плектр)
Hi-Fi & Hi-End Show-2021 - главная российская выставка аудио и видеоаппаратуры высокого класса
Топ 10 привычек здорового и успешного человека
«Германия может недолюбливать французского соседа, но она обречена спасать экономику Франции»
В Алабино готовятся к старту «АрМИ-2021»
«Пусть в Бурятии будет полный беспредел»: егерю грозит реальный срок за задержание браконьеров
«Неспециалисты с высшим образованием»
Guardian и Bellingcat защищают сторонников срыва выборов в России
Ковид-годовщина: пора ответить на многочисленные вопросы
«Центр духовного разложения»: вирус ельцинизма неуклонно заражает Москву
«Те, кто уничтожал медицину в России, готовят новую аферу, которая по своим масштабам затмит пенсионную реформу»