В России рекордно подорожало оформление завещания у нотариуса
С начала 2022 года в России резко выросла стоимость оформления завещания у натариуса, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
Так, за январь данная услуга подорожала на 18,1% в среднем по стране, что сопоставимо с ростом за весь 2019 год.
При этом тарифы на оформление завещаний выросли в разных субъектах неравномерно. Так, в Томской области и Якутии рост составил 80%, а в 23 регионах, включая Москву и Московскую область, вообще не поменялись.
В среднем по стране в январе 2022 года стоимость удостоверения завещания равнялась 2367 рублей. В 2021 году эта услуга стоила около 1950 рублей. Однако в зависимости от региона стоимость данного нотариального действия может отличаться в разы.
Общее увеличение размеров оплаты за все услуги правового и технического характера по стране составляет около 1% — в разы ниже и роста потребительских цен, и изменения тарифов в иных сферах. В целом ряде субъектов цены на нотариальные услуги остались на прежнем уровне, в то время как в 28 они даже снизились.
Комментарии читателей Оставить комментарий
режим решил подмять под себя похоронный бизнес.
Нотариусы поняли все правильно.
А что в РФ подешевело?
Санкции давят..
Все в рай, в рай, в рай.
Да как же теперь жить???!!! 5 раз в день завещание переписываю. Теперь придётся только 4 раза в день.