Госдума приняла закон, разрешающий списывать со счетов нелегальные доходы

Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в законы «О банках и банковской деятельности» и «О противодействии коррупции», которые позволяют списывать со счетов в доход государства нелегальные доходы чиновников, депутатов и всех, кто ежегодно по долгу службы обязан подавать декларации о доходах и имуществе.

«Принятый сегодня закон предоставляет возможность обращать в доход государства средства со счетов чиновников, сотрудников госкорпораций и иных структур, на которых распространяются требования антикоррупционного законодательства, а также их супругов и несовершеннолетних детей, если законность происхождения этих средств невозможно подтвердить. Речь идет о суммах свыше 10 тысяч рублей», - рассказал Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Также он отметил, что «действующее законодательство уже предусматривает возможность обращения в доход государства незаконно нажитого имущества коррупционеров - земельных участков, недвижимости, автомобилей и ценных бумаг, но нормы о возможности изъятия денежных средств со счетов в законе прописано не было».

«Теперь мы этот правовой пробел устраняем», - добавил Пискарев.

Запрашивать необходимые документы для проверки счетов чиновника в кредитных и иных организациях и по результатам проверки обращаться в суд для изъятия средств будут Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 16.02.2022, 19:48
    Гость: stalker

    Вот пусть с себя и с чинлвников и начнут. Тут, если копнуть, много нелегальных доходов найти можно. А у нищих граждан их не может быть по определению.

  4. 16.02.2022, 18:18
    Гость: будут ли такие Законы в зарубежье?

    Например,вызывает подозрение средства чиновника и РФ,который купил себе дом или что-то дорогое - Евросоюз и США сразу отбирает средства и имущества у такого чиновника,родственника чиновника,депутата и им подобным. И начинает чиновник обивать пороги американских судов или немецких.Я бы поддержал такой Закон.

  5. 16.02.2022, 17:44
    Гость: Плюх

    Теперь нелегальный оборот дензнаков окончательно перейдёт на нал, а если денежные средства доведут до полного "оцифрования", то в ход пойдёт натуральный обмен, баш на баш. Борьба с коррупцией примет форму борьбы с развитием экономики, которая в умелых руках юристантов от реформ и без того пребывает в полуобморочном состоянии.

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