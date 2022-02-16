Госдума приняла закон, разрешающий списывать со счетов нелегальные доходы

16:04 16.02.2022

Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в законы «О банках и банковской деятельности» и «О противодействии коррупции», которые позволяют списывать со счетов в доход государства нелегальные доходы чиновников, депутатов и всех, кто ежегодно по долгу службы обязан подавать декларации о доходах и имуществе.

«Принятый сегодня закон предоставляет возможность обращать в доход государства средства со счетов чиновников, сотрудников госкорпораций и иных структур, на которых распространяются требования антикоррупционного законодательства, а также их супругов и несовершеннолетних детей, если законность происхождения этих средств невозможно подтвердить. Речь идет о суммах свыше 10 тысяч рублей», - рассказал Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Также он отметил, что «действующее законодательство уже предусматривает возможность обращения в доход государства незаконно нажитого имущества коррупционеров - земельных участков, недвижимости, автомобилей и ценных бумаг, но нормы о возможности изъятия денежных средств со счетов в законе прописано не было».

«Теперь мы этот правовой пробел устраняем», - добавил Пискарев.

Запрашивать необходимые документы для проверки счетов чиновника в кредитных и иных организациях и по результатам проверки обращаться в суд для изъятия средств будут Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры.