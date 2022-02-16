СК РФ возбудил дело из-за найденных в Донбассе массовых захоронений

17:59 16.02.2022

Следственный комитет России завел уголовное дело из-за найденных в Донбассе массовых захоронений мирных жителей.

"Возбуждено уголовное дело об обнаружении массовых захоронений мирных жителей на территории Донбасса <…> по части 1 статьи 356 УК России — жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором", — цитирует заявление СК РИА Новости.

По данным следователей, в августе-октябре прошлого года в поселке Славяносербск, в районе жилого массива Сокологоровка Первомайска, поселке Видное-1 недалеко от Луганска и на окраине села Верхнешевыревка Краснодонского района обнаружили пять стихийных массовых захоронений.

"Из них эксгумированы останки не менее 295 гражданских лиц, погибших в результате неизбирательных обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований в 2014 году. Уже известно, что среди останков есть тела женщин разного возраста", — отметили в ведомстве.

"Следственный комитет продолжит принимать все возможные меры для реализации принципа неотвратимости наказания для ответственных за совершение преступлений на донецкой и луганской землях", - отмечается в заявлении.