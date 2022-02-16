СК РФ возбудил дело из-за найденных в Донбассе массовых захоронений
Следственный комитет России завел уголовное дело из-за найденных в Донбассе массовых захоронений мирных жителей.
"Возбуждено уголовное дело об обнаружении массовых захоронений мирных жителей на территории Донбасса <…> по части 1 статьи 356 УК России — жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором", — цитирует заявление СК РИА Новости.
По данным следователей, в августе-октябре прошлого года в поселке Славяносербск, в районе жилого массива Сокологоровка Первомайска, поселке Видное-1 недалеко от Луганска и на окраине села Верхнешевыревка Краснодонского района обнаружили пять стихийных массовых захоронений.
"Из них эксгумированы останки не менее 295 гражданских лиц, погибших в результате неизбирательных обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований в 2014 году. Уже известно, что среди останков есть тела женщин разного возраста", — отметили в ведомстве.
"Следственный комитет продолжит принимать все возможные меры для реализации принципа неотвратимости наказания для ответственных за совершение преступлений на донецкой и луганской землях", - отмечается в заявлении.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Один из этой "тройки"-"третьетуровый", нечестно-антиконституционно назначенный "майданом", через Вашингтон!
А Кличко не принял вызов из Донбасса? Он же грозился приехать на передовую с автоматом.
прописано наказание для Украины, черным по белому.
а на кой гонять БУК из Курска на Донбасс для сбитии МН17, если 100%-но ясно, что МН17 был сбит двумя украинскими истребителями, один слева и сзади от МН17, второй справа и сзади от МН17?
А укропы, виновные в том сбитии, ежу понятно, оголтело разфейкивают миф о БУКе. Вы, францюватi, уже столько кроваво-жутких преступлений совершили, что на упразднение вашей державки вы безусловную заявку подали в канцелярию Господа.
У вас полно дебилов, которые молчат у себя, а тут на тебе - определяют, Что "раздел СССР является прямым нарушением закона".Такие значения слов не понимают: СССР никто не делил, поскольку он - межгосударственный союз суверенных союзных республик. В свое время Сталин это дело разъяснял в докладе о Конституции 1936 г. В 1991 г. суверенные республики приняли решение прекратить существование СССР как геополитической реальности и субъекта международного права. Главным действующим лицом была РСФСР во главе со всенародно избранным Президентом Б.Н.Ельциным. Прекращение существования Союза утвердил и законодательный орган(формально высший конституционный) - ВС РСФСР. Так к чему вопли и сопли?