Россия выслала из страны заместителя посла США Бартла Гормана
Заместитель посла США Бартл Горман был выслан из России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря дипмиссии Джейсона Ребхольца.
При этом в американском диппредставительстве отметили, что США ответят на высылку Гормана.
В посольстве США также заявили, что считают высылку дипломата необоснованной, так как он имеет действующую визу и срок его пребывания в стране не превысил трех лет.
Согласно информации на странице Гормана на сайте посольства, дипломат «отвечает за ключевые аспекты американо-российских отношений».
С 2017 по 2019 год Горман служил заместителем помощника государственного секретаря и помощником директора по расследованию и анализу угроз в Бюро дипломатической безопасности Государственного департамента США. В этом качестве он контролировал все программы, осуществлявшие анализ, оценку и расследование угроз, направленных против дипломатического персонала США за рубежом и внутри страны, а также распространение информации о них.
Комментарии читателей Оставить комментарий
уйдет наливкину
Коленом под зад)
Ну и славно)
Теперь-то счета российского руководства в США арестуют? Обещают-обещают, и ни цента не арестовали. Советским патриотам это очень обидно.
пиндосячья из-за своей патологической лжи, подлости и тваризма потеряла нормальное человеческое отношение к себе.
навкин дом в майами.