Россия выслала из страны заместителя посла США Бартла Гормана

17:18 17.02.2022

Заместитель посла США Бартл Горман был выслан из России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря дипмиссии Джейсона Ребхольца.

При этом в американском диппредставительстве отметили, что США ответят на высылку Гормана.

В посольстве США также заявили, что считают высылку дипломата необоснованной, так как он имеет действующую визу и срок его пребывания в стране не превысил трех лет.

Согласно информации на странице Гормана на сайте посольства, дипломат «отвечает за ключевые аспекты американо-российских отношений».

С 2017 по 2019 год Горман служил заместителем помощника государственного секретаря и помощником директора по расследованию и анализу угроз в Бюро дипломатической безопасности Государственного департамента США. В этом качестве он контролировал все программы, осуществлявшие анализ, оценку и расследование угроз, направленных против дипломатического персонала США за рубежом и внутри страны, а также распространение информации о них.