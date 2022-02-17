Россия выслала из страны заместителя посла США Бартла Гормана

Заместитель посла США Бартл Горман был выслан из России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря дипмиссии Джейсона Ребхольца.

При этом в американском диппредставительстве отметили, что США ответят на высылку Гормана.

В посольстве США также заявили, что считают высылку дипломата необоснованной, так как он имеет действующую визу и срок его пребывания в стране не превысил трех лет.

Согласно информации на странице Гормана на сайте посольства, дипломат «отвечает за ключевые аспекты американо-российских отношений».

С 2017 по 2019 год Горман служил заместителем помощника государственного секретаря и помощником директора по расследованию и анализу угроз в Бюро дипломатической безопасности Государственного департамента США. В этом качестве он контролировал все программы, осуществлявшие анализ, оценку и расследование угроз, направленных против дипломатического персонала США за рубежом и внутри страны, а также распространение информации о них.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 17.02.2022, 21:38
    Гость: Ну, когда же?

    Теперь-то счета российского руководства в США арестуют? Обещают-обещают, и ни цента не арестовали. Советским патриотам это очень обидно.

  4. 17.02.2022, 20:29
    Гость: Вся эта шушера

    пиндосячья из-за своей патологической лжи, подлости и тваризма потеряла нормальное человеческое отношение к себе.

Все комментарии (11)
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