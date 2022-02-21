Погранпункт в Ростовской области разрушен при попадании украинского снаряда

14:00 21.02.2022

Снаряд, запущенный с территории Украины, полностью разрушил место несения службы пограничников в Ростовской области вблизи от госграницы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Это случилось в 9:50. Речь идет о снаряде неустановленного образца. Полностью разрушен объект, расположенный в 150 метрах от российско-украинской границы.

Никто не пострадал, на месте работают саперы.

ФСБ опубликовала кадры видеосъемки с остатками пункта погранслужбы.

На видео показано развороченное взрывом сооружение с обломками вокруг и хотя и упавший, но уцелевший государственный флаг России.

Украинская сторона свою причастность к обстрелу погранпункта отрицает.

"Мы целиком осознаем что происходит, вы знаете, что у президента Украины все вопросы на контроле, мы в ежедневном режиме собираемся и информируем президента, все органы безопасности и обороны работают 24/7 без выходных. Конечно, это их (российское – ред.) задание, которое они поставили себе давно, но наши военные могут отвечать, вести огонь в ответ только в случае, если есть угроза жизни нашим военным.

Мы не ведем эти обстрелы, мы к ним не имеем никакого отношения. Мы предупреждали и сейчас предупреждаем, что они могут фантазировать сколько угодно, они могут делать что угодно и мы к этому готовы, более того, к этому готов мир. Желание РФ спровоцировать нас на активные дейсвия не выйдет", – заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.