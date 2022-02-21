Погранпункт в Ростовской области разрушен при попадании украинского снаряда

ФСБ

Снаряд, запущенный с территории Украины, полностью разрушил место несения службы пограничников в Ростовской области вблизи от госграницы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Это случилось в 9:50. Речь идет о снаряде неустановленного образца. Полностью разрушен объект, расположенный в 150 метрах от российско-украинской границы.

Никто не пострадал, на месте работают саперы.

ФСБ  опубликовала кадры видеосъемки с остатками пункта погранслужбы.

На видео показано развороченное взрывом сооружение с обломками вокруг и хотя и упавший, но уцелевший государственный флаг России.

Украинская сторона свою причастность к обстрелу погранпункта отрицает. 

"Мы целиком осознаем что происходит, вы знаете, что у президента Украины все вопросы на контроле, мы в ежедневном режиме собираемся и информируем президента, все органы безопасности и обороны работают 24/7 без выходных. Конечно, это их (российское – ред.) задание, которое они поставили себе давно, но наши военные могут отвечать, вести огонь в ответ только в случае, если есть угроза жизни нашим военным.

Мы не ведем эти обстрелы, мы к ним не имеем никакого отношения. Мы предупреждали и сейчас предупреждаем, что они могут фантазировать сколько угодно, они могут делать что угодно и мы к этому готовы, более того, к этому готов мир. Желание РФ спровоцировать нас на активные дейсвия не выйдет", – заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.02.2022, 20:35
    Гость: Откуда вам известно

    что кто-то разъезжает на танках? Зачем домысливать, когда вышеуказанная информация совсем о другом. Зачем перевирать информацию? Или у вас это уже норма?

  2. 21.02.2022, 19:42
    Гость: stalker

    Это пункт погранслужбы ? Сарай какой то. И потом, почему он в зарослях. Вокруг него не видно ни дороги, ни площадки для построения или стоянки служебного автотранспорта. Поблизости вообще что-то деревянное и разрушенное. В общем, ничего не свидетельствует о том, что это именно пункт погранслужбы.

  5. 21.02.2022, 18:43
    Гость: В2831

    МИД РФ,наверняка,выразит озабоченность случившемся.Такую же озабоченность выразит президент и министр обороны.

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