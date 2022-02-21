Погранпункт в Ростовской области разрушен при попадании украинского снаряда
Снаряд, запущенный с территории Украины, полностью разрушил место несения службы пограничников в Ростовской области вблизи от госграницы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
Это случилось в 9:50. Речь идет о снаряде неустановленного образца. Полностью разрушен объект, расположенный в 150 метрах от российско-украинской границы.
Никто не пострадал, на месте работают саперы.
ФСБ опубликовала кадры видеосъемки с остатками пункта погранслужбы.
На видео показано развороченное взрывом сооружение с обломками вокруг и хотя и упавший, но уцелевший государственный флаг России.
Украинская сторона свою причастность к обстрелу погранпункта отрицает.
"Мы целиком осознаем что происходит, вы знаете, что у президента Украины все вопросы на контроле, мы в ежедневном режиме собираемся и информируем президента, все органы безопасности и обороны работают 24/7 без выходных. Конечно, это их (российское – ред.) задание, которое они поставили себе давно, но наши военные могут отвечать, вести огонь в ответ только в случае, если есть угроза жизни нашим военным.
Мы не ведем эти обстрелы, мы к ним не имеем никакого отношения. Мы предупреждали и сейчас предупреждаем, что они могут фантазировать сколько угодно, они могут делать что угодно и мы к этому готовы, более того, к этому готов мир. Желание РФ спровоцировать нас на активные дейсвия не выйдет", – заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
что кто-то разъезжает на танках? Зачем домысливать, когда вышеуказанная информация совсем о другом. Зачем перевирать информацию? Или у вас это уже норма?
Это пункт погранслужбы ? Сарай какой то. И потом, почему он в зарослях. Вокруг него не видно ни дороги, ни площадки для построения или стоянки служебного автотранспорта. Поблизости вообще что-то деревянное и разрушенное. В общем, ничего не свидетельствует о том, что это именно пункт погранслужбы.
фашисткие учебники?
Из-за курения даже не помните, что написали чуть чуть выше. Все связуемо.
МИД РФ,наверняка,выразит озабоченность случившемся.Такую же озабоченность выразит президент и министр обороны.