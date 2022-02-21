Путин созвал внеочередное заседание Совбеза России

14:21 21.02.2022

Президент РФ проведет внеочередное заседание Совета безопасности страны в понедельник, 21 февраля. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

На уточняющий вопрос, является ли это заседание экстренным или регулярным, пресс-секретарь главы государства сообщил, что оно «не регулярное». При этом Песков уклонился от ответа, какой будет повестка заседания.

Кроме того, у Владимира Путина намечены на понедельник несколько международных телефонных разговоров, добавил его пресс-секретарь.

В конце минувшей недели в Донбассе ощутимо выросло число обстрелов на линии соприкосновения. Три дня назад власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили о начале эвакуации жителей в Россию. На фоне этого уже в шести российских регионах ввели режим ЧС. В тот же день президент Владимир Путин распорядился, чтобы каждому беженцу, прибывающему из Донбасса, выплачивали по 10 тысяч рублей.

По последним данным МЧС, в Россию прибыли уже около 61 тысячи беженцев из Донбасса.