Путин созвал внеочередное заседание Совбеза России
Президент РФ проведет внеочередное заседание Совета безопасности страны в понедельник, 21 февраля. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
На уточняющий вопрос, является ли это заседание экстренным или регулярным, пресс-секретарь главы государства сообщил, что оно «не регулярное». При этом Песков уклонился от ответа, какой будет повестка заседания.
Кроме того, у Владимира Путина намечены на понедельник несколько международных телефонных разговоров, добавил его пресс-секретарь.
В конце минувшей недели в Донбассе ощутимо выросло число обстрелов на линии соприкосновения. Три дня назад власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили о начале эвакуации жителей в Россию. На фоне этого уже в шести российских регионах ввели режим ЧС. В тот же день президент Владимир Путин распорядился, чтобы каждому беженцу, прибывающему из Донбасса, выплачивали по 10 тысяч рублей.
По последним данным МЧС, в Россию прибыли уже около 61 тысячи беженцев из Донбасса.
Комментарии читателей Оставить комментарий
тут все давно ясно и понятно.
американские ивреи делят Русские Земли.
они Захватили и окупировали украину, уверены что это теперь Их территория.
все остальные раговоры - это просто наглый, базарный нахрап с позиции Силы.
так же банда хулиганов издевается над очкариком зажав его в углу.
надо собрать волю в кулак и дать сдачи уже наконец..
продолжение политики Поддавков ведет в никуда.
А чем он сейчас собирается заниматься? Примет решение об официальном признании - дальше что? Смотреть, как нацюки будут "артой ровнять" частично признанных? Или двинет туда войска "наводить"?
хохловатые хлопцы под руководством пиндосов, как лучшего отродья наглосаксов в части провокаций и отравлений. Это уже даже американские дети знают.
Ты ж вроде прохфессором себя кличешь. Прохфессору не пристало так врать.
По стопам Геббельса идешь.