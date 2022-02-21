Путин созвал внеочередное заседание Совбеза России

Владимир Путин © KM.RU, Сергей Кудряшов

Президент РФ проведет внеочередное заседание Совета безопасности страны в понедельник, 21 февраля. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

На уточняющий вопрос, является ли это заседание экстренным или регулярным, пресс-секретарь главы государства сообщил, что оно «не регулярное». При этом Песков уклонился от ответа, какой будет повестка заседания.

Кроме того, у Владимира Путина намечены на понедельник несколько международных телефонных разговоров, добавил его пресс-секретарь.

В конце минувшей недели в Донбассе ощутимо выросло число обстрелов на линии соприкосновения. Три дня назад власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили о начале эвакуации жителей в Россию. На фоне этого уже в шести российских регионах ввели режим ЧС. В тот же день президент Владимир Путин распорядился, чтобы каждому беженцу, прибывающему из Донбасса, выплачивали по 10 тысяч рублей.

По последним данным МЧС, в Россию прибыли уже около 61 тысячи беженцев из Донбасса. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.02.2022, 21:38
    Гость: d

    тут все давно ясно и понятно.
    американские ивреи делят Русские Земли.
    они Захватили и окупировали украину, уверены что это теперь Их территория.
    все остальные раговоры - это просто наглый, базарный нахрап с позиции Силы.
    так же банда хулиганов издевается над очкариком зажав его в углу.
    надо собрать волю в кулак и дать сдачи уже наконец..
    продолжение политики Поддавков ведет в никуда.

  2. 21.02.2022, 20:54
    Гость: С каких ....президент Российской Федерации должен должен нав

    А чем он сейчас собирается заниматься? Примет решение об официальном признании - дальше что? Смотреть, как нацюки будут "артой ровнять" частично признанных? Или двинет туда войска "наводить"?

  3. 21.02.2022, 19:58
    Гость: Боинг сбили

    хохловатые хлопцы под руководством пиндосов, как лучшего отродья наглосаксов в части провокаций и отравлений. Это уже даже американские дети знают.

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