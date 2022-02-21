Медведев назвал единственным выходом признание ДНР и ЛНР

19:06 21.02.2022

Ситуация с положением самопровозглашенных республик улучшаться сама не будет. Об этом объявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Подавляющее большинство россиян поддержали был признание Донецкой и Луганской народных республик, добавил чиновник.

«Мне кажется, что очень важно, чтобы соответствующее настроение выразило наше общество, граждане нашей страны, поскольку мы все живем в одном доме, все это связано с большими процессами, это и военные компоненты. Но, насколько я знаю, подавляющее большинство граждан нашей страны такой шаг поддержали бы», — сказал Медведев на заседании Совбеза.

По словам зампредседателя, признание республик останется единственным выходом для Кремля, однако за этим может последовать сложный для страны период. Дмитрий Медведев напомнил, что в 2008 году Москва признала Абхазию и Южную Осетию, после чего столкнулась с международным давлением.

Медведев считает, что в России знают, что будет происходить в случае признания республик, и справиться с ситуацией поможет опыт 2008 года.