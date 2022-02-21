Медведев назвал единственным выходом признание ДНР и ЛНР
Ситуация с положением самопровозглашенных республик улучшаться сама не будет. Об этом объявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Подавляющее большинство россиян поддержали был признание Донецкой и Луганской народных республик, добавил чиновник.
«Мне кажется, что очень важно, чтобы соответствующее настроение выразило наше общество, граждане нашей страны, поскольку мы все живем в одном доме, все это связано с большими процессами, это и военные компоненты. Но, насколько я знаю, подавляющее большинство граждан нашей страны такой шаг поддержали бы», — сказал Медведев на заседании Совбеза.
По словам зампредседателя, признание республик останется единственным выходом для Кремля, однако за этим может последовать сложный для страны период. Дмитрий Медведев напомнил, что в 2008 году Москва признала Абхазию и Южную Осетию, после чего столкнулась с международным давлением.
Медведев считает, что в России знают, что будет происходить в случае признания республик, и справиться с ситуацией поможет опыт 2008 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Димон недавно в програмной статье предлагал вообще ничего не делать а только ждать может само рассосется. Но вовремя уловил тенденции и уже предлагает признать Донбасс. Не получится уже как в 2008г переждать санкции. Доступ к заграничным счетам и кубышкам будет перекрыт. Пахать прийдется всем и срочно востанавливать уничтоженную им же промышленность. А работать они как раз не хотят и не умеют, а умеют только воровать, но этот опыт им уже не пригодится.
Не понимаю зачем вы все время врете , причем людям живущим или жившим в России. Какие полмира, из нищих республик в бедную за похлебку и без прав. Чем эти полурабы и выгодны. После 14 года курс рубля упал в 2 раза. У нас в городе многие считают за хорошую зарплату 20 т. рублей , что в Европе ниже любого прожиточного минимума! Еду выдают гуманитарную . А у нас люди вкалывают , чтобы эти деньги заработать. С Учетом того что в России НИЧЕГО своего не производиться с 14 года мы с нищими зарплатами стали еще беднее в 2 раза. Нам мало , хотим еще в 4. Молодежь массово уезжает , все форумы забиты вопросами о поиске работы в Европе или США , причем стремятся уехать уже хоть куда , в страны победнее основных , в которые раньше никто не стремился , но в которых сейчас и то существенно благополучнее и стабильнее. Да вон , запрети сейчас Европа и США о запрете сотрудничества Айрбас и Боинга с Рос компаниями , обслуживании самолетов и поставке запчастей. Все полеты прекратятся через неделю....при наших то расстояних обьяснить что это значит ? И это так , цветочки
Часики премиальные смени на бюджетный ТТ, костюмчик от Бриони смени на Афганку. Потом обсудим твой патриотизьм.
Запад, так же, как и Украине присылал России "печеньки", но, похоже, вы до сих пор не поняли для чего (жаль). И методы, которыми Запад орудует расходятся с вашими доводами: они стараются не ввязываться впрямую, а науськивая Турцию ли, Украину ли, и др. чужими руками таскать каштаны из огня. Так что: поставлять оружие Запад будет, подбрасывать деньжат - будет, кормить пятую колонну (читай либералов и грамотных и безграмотных) в России - будет, но... не начнёт в составе НАТО свою открытую войну.
СССР и Россия за все заплатили,ничего просто так не делается!Причем с лихвой!"Ну вот и будем хлебать щи лаптями еще лет цать..."признание ЛДНР на это не влияет!Песня про добрый запад уже неинтересна,это мы все прошли.Россия -это империя,была сеть и надеюсь будет!И хватит скулить и ходить с опущенной покаянной башкой!К нам полмира на заработки едет,и все кто не лентяй не бедствуют.Попробуй и ты,получится уверяю тебя!