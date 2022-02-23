ФСБ заявила о предотвращении теракта в Крыму
Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ) сообщил о задержании в Крыму шестерых сторонников запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор», которые подозреваются в подготовке взрыва в православном храме.
«В гараже одного из задержанных изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами и взрывчатые вещества. В средствах связи радикалов обнаружены инструкции по их изготовлению, переписка с обсуждением планируемого теракта, а также подтверждающая причастность задержанных к пропаганде радикальной идеологии в сети Интернет. Кроме того, в адресах их проживания изъята символика "Правого сектора"», - рассказали в ЦОС ФСБ.
Личности задержанных и подробности спецоперации в ФСБ не уточнили.
При этом «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что теракт планировался в Одигитриевской церкви-часовне, находящейся в поселке Аэрофлотский. Мимо нее проходит дорога к гостевому домику, в котором встречают почетных гостей (высокопоставленных чиновников и иностранцев).
Комментарии читателей Оставить комментарий
последние фейки, связанные с Украиной, настолько по-дебильному сделаны, что всё это похоже на осознанный саботаж исполнителей... ))
Как, как...премию себе фсбэшники захотели, поймали бомжей и напихали им, что в заначке было.
правосеков вешать без суда и следствия - преступная организация.
Ну за терАкты, пора РФ, ликвидировать всю СБУ! Как бы сделал Израиль!!!
ваши доказательства?