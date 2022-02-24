МИД назвал российскую спецоперацию попыткой предотвратить глобальную войну
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявила в эфире телеканала НТВ, что это не начало войны, а попытка предотвратить глобальную войну.
"Это не начало войны. Это во-первых. Это очень важно. Наше стремление предотвратить развитие событий, которое могло бы перерасти в глобальную войну. И во-вторых, это окончание войны", - приводит ее слова РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Начало конца...
это действительно окончание войны.
Сочувствуют вам , народ то раскусить то может его и раскусили , только толку то , а он крутит этим народом по велению левой пятки.
каких-то глобальных масштабов - полная ерунда. Просто маленькая месть за кума. А поПУТно внесение его на штыках в кресло президента Украины.
Вы не знаете Вовочку!
Народ российский уже давно его раскусил.
А вы ЛОШАРЫ!