МИД назвал российскую спецоперацию попыткой предотвратить глобальную войну

17:05 24.02.2022

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявила в эфире телеканала НТВ, что это не начало войны, а попытка предотвратить глобальную войну.

"Это не начало войны. Это во-первых. Это очень важно. Наше стремление предотвратить развитие событий, которое могло бы перерасти в глобальную войну. И во-вторых, это окончание войны", - приводит ее слова РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".