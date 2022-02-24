Матвиенко раскритиковала противников военной операции на Украине

Валентина Матвиенко

Россияне, выступающие против специальной операции по демилитаризации Украины, в том числе, деятели культуры, думают о своих сиюминутных трудностях и проблемах, а не о безопасности России и мирной жизни в стране, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

"Конечно, можно думать о каких-то своих сиюминутных проблемах, которые возникнут, о каких-то трудностях. Но не думать о безопасности такой большой страны, такой важной на мировой арене, не думать о том, что в один прекрасный день кто-то может покуситься на суверенитет нашей страны, на ее месторождения нефти и газа и много другое - о чем мы неоднократно слышали - и главное, что могут произойти события, которые нарушат нашу мирную жизнь, - вот этого нельзя допустить", - цитирует Матвиенко РИА Новости.

По мнению спикера Совфеда, те, кто выступает против объявленной президентом военной операции, "заблуждаются".

"Россия, как и любое другое государство, имеет право отстаивать свои национальные интересы и свою безопасность. В той обстановке, которая сложилась, по-другому, к сожалению, обеспечить безопасность России невозможно", - заявила Матвиенко.

При этом, подчеркнула она, сегодня как никогда необходимо сплочение российской нации, общества и людей.

"Мы все преодолеем, мы будем более эффективно развивать экономику, защищать людей, обеспечивать их социальное благополучие, но главное - чтобы был мир над головой и мирное небо. Именно сейчас делается все для того, чтобы в нашей стране было мирное небо", - заявила спикер.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.02.2022, 02:00
    Гость: Ага

    ... Россия щас как победит последышей нацистов! Щас только разоблачим до конца Ленина, который во всем виноват, в разграблении наследия СССР, уничтожении промышленности, науки и медицины, закрытии по всей стране роддомов, в замещении ее населения необразованными азиатами, которые дают основную массу грабежей и изнасилований в статистике преступлений. Уничтожим все памятники проклятому Ленину, нужно больше памятных досок Маннергейму, убивавшему русских солдат! Это достойный деятель, с точки зрения власовцев.

  3. 25.02.2022, 01:05
    Гость: а чё, мудро

    не может России угрожать Украина, никак.
    А ежели кто боится НАТО, то пи чем тут Украина?
    Хай двигает на НАТО.

  4. 25.02.2022, 01:03
    Гость: Весь в ожидании, когда их всех к ногтю начнут прижимать

    НЕ дождётесь!\Скорее они Вас и Нас к ногтю.

Все комментарии (35)
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