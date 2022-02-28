Авиакомпании начали изучать альтернативные варианты обслуживания самолетов

09:40 28.02.2022

Российские авиакомпании начали изучать варианты дальнейшего обслуживания своих самолетов после введения санкций Евросоюза. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на свой источник в одной из лизинговых компаний, прорабатываются разные варианты того, как обеспечить поддержание летной годности в соответствии с требованиями производителя.

Источник в одной из авиакомпаний отметил, что перевозчики ожидают сообщений от лизингодателей с требованием «заземлить» самолеты.

Одно из совещаний в Минтрансе по ситуации с санкциями состоялось 26 февраля. Однако, по данным источников в авиакомпаниях, никаких решений на нем не принималось. Один из топ-менеджеров сообщил, что сейчас документы ЕС изучают юристы авиакомпании.

Еще одно совещание в министерстве запланировано на утро понедельника, 28 февраля, сообщил источник в Росавиации. Там, как предполагается, будет обсуждаться вопрос взаимодействия с иностранными лизингодателями, уточнил он.

В Airbus "Известиям" сообщили, что будут действовать в соответствии с применяемыми санкциями и регламентами, но будут стараться «минимизировать их влияние на деятельность компании». Представитель Boeing в России и СНГ сообщила, что компания также следит за ситуацией, юристы изучают все риски.