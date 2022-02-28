Авиакомпании начали изучать альтернативные варианты обслуживания самолетов
Российские авиакомпании начали изучать варианты дальнейшего обслуживания своих самолетов после введения санкций Евросоюза. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на свой источник в одной из лизинговых компаний, прорабатываются разные варианты того, как обеспечить поддержание летной годности в соответствии с требованиями производителя.
Источник в одной из авиакомпаний отметил, что перевозчики ожидают сообщений от лизингодателей с требованием «заземлить» самолеты.
Одно из совещаний в Минтрансе по ситуации с санкциями состоялось 26 февраля. Однако, по данным источников в авиакомпаниях, никаких решений на нем не принималось. Один из топ-менеджеров сообщил, что сейчас документы ЕС изучают юристы авиакомпании.
Еще одно совещание в министерстве запланировано на утро понедельника, 28 февраля, сообщил источник в Росавиации. Там, как предполагается, будет обсуждаться вопрос взаимодействия с иностранными лизингодателями, уточнил он.
В Airbus "Известиям" сообщили, что будут действовать в соответствии с применяемыми санкциями и регламентами, но будут стараться «минимизировать их влияние на деятельность компании». Представитель Boeing в России и СНГ сообщила, что компания также следит за ситуацией, юристы изучают все риски.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В РФ как и везде "боинги" и "аэрбасы" в лизинге, то есть принадлежат западным компаниям. Просто конфискуйте их и всё. Отказ производителя нести за них ответственность позволяет это сделать. Они сами отказались от них. Сократить парк самолётов запад в РФ, часть вывести из эксплуатации и разбирать на запчасти.
Законсервированные самолёты СССР ещё по срокам налёта пригодные для эксплуатации- ими можно компенсировать западный авиа хлам. Запчасти к ним можно производить самим без проблем.
Интересно посмотреть на пр-во РФ, будут ли они расширять про-во своих гражданских самолётов.
не так все просто, как ты пишешь. Отношения между производителями самолетов, лизинговой компанией и авиакомпанией регулируются весьма сложной нормативной базой и договорами.
Фактически чиновники из ЕЭС предлагают в одностороннем порядке изменить договоры лизинга, либо начать отказываться их исполнять в полном объеме. Ну или расторгнуть...
Это все настолько не просто...не говоря уже о противодействии Российских властей, что лучше было бы просто не начинать, конфуз может случиться.
Без запчастей и сертификатов это груда металла.
"В Airbus "Известиям" сообщили, что будут действовать в соответствии с применяемыми санкциями и регламентами, но будут стараться «минимизировать их влияние на деятельность компании». Представитель Boeing в России и СНГ сообщила, что компания также следит за ситуацией, юристы изучают все риски."
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Понятно, то есть пока суммы компенсаций от Евросоюза не поступят на счета азбуза и боинга, никто оттуда даже пальцем не пошевелит, что бы расторгнуть договор лизинга.
Ухмыляются и страховых компаниях, случай-то не страховой.
Эти европейские арбузы кроме России никому не нужны. Выполнение этих "санкций" для европейцев - чистое безумие, убытки, равные стоимости самих самолетов.
Санкции-то незаконные, законные может вводить только Собез ООН.
Даже интересно, как физически будут происходить возврат нескольких сотен самолетов лизингодателям...
Даже юридически - это очень сложная процедура.
По факту в отсутствие запчастей самолеты просто бросят в дальнем углу аэродромов и пошлют телеграммы лизингодателям "Забирайте".
Поскольку идиотов-смертников среди летчиков не обнаружится, то они так и останутся в России.
Само само собой никаких лизинговых платежей.
Надо бы предусмотреть на законодательном уровне еще и плату за их хранение и охрану.