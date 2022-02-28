Россия закрыла воздушное пространство для 36 стран

Самолет Airbus A380

Россия закрыла воздушное пространство для 36 стран в качестве ответной меры на закрытие воздушного пространства для российских самолетов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Росавиации. 

"В соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств. Полеты из указанных стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России", - говорится в заявлении.

В список вошли страны Евросоюза:

  • Австрия
  • Бельгия
  • Болгария
  • Венгрия
  • Германия
  • Греция
  • Дания
  • Ирландия
  • Исландия
  • Испания
  • Италия
  • Кипр
  • Латвия
  • Литва
  • Люксембург
  • Мальта
  • Нидерланды
  • Польша
  • Португалия
  • Румыния
  • Словакия
  • Словения
  • Финляндия
  • Франция
  • Хорватия
  • Чехия
  • Швеция
  • Эстония.

А также:

  • Албания
  • Ангилья
  • Великобритания
  • Британские Виргинские острова
  • Гибралтар
  • Джерси
  • Канада
  • Норвегия
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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 28.02.2022, 22:10
    Гость: при чтении списка возник вопрос что за АНГИЛЬЯ такая

    Анги́лья (англ. Anguilla, произносится [æŋˈɡwɪlə]) — самоуправляемая заморская территория Великобритании. В состав территории входят сам остров Ангилья, который вытянут дугой на 26 км с юго-запада на северо-восток (за что испанцы назвали его anguileea — угорь), а также мелкие прилегающие островки и коралловые рифы (Скраб, Дог, Прикли-Пиркейс, Сомбреро и др.), не имеющие постоянного населения. Это самые северные острова в группе Наветренных островов в Вест-Индии.

    Площадь — 91 км². Население — 18 090 жителя (2020)[2], языки — английский, креольский.

    Столица — Валли, территория — песчаные пляжи из белого кораллового песка.

    Ранее на русский язык название острова транскрибировалось как Ангилла и Ангуил

    Международный Аэропорт Имени Клейтона Дж (ИАТА: AXA, ИКАО: TQPF) (ранее известный как Аэропорт Ангилья Уоллблейк) является небольшим международный аэропорт расположен на острове Ангилья...

    А Ангильские самолеты точно пролетают над Россией?

  4. 28.02.2022, 21:30
    Гость: Дед

    Уходит время дешйвых авиабилетов.
    В АК будут сокращения .
    В первую очередь должны быть уаолены те кто принимал решения на закупку импортной авиатехники.

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