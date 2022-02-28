Россия закрыла воздушное пространство для 36 стран
Россия закрыла воздушное пространство для 36 стран в качестве ответной меры на закрытие воздушного пространства для российских самолетов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Росавиации.
"В соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств. Полеты из указанных стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России", - говорится в заявлении.
В список вошли страны Евросоюза:
- Австрия
- Бельгия
- Болгария
- Венгрия
- Германия
- Греция
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Литва
- Люксембург
- Мальта
- Нидерланды
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Словакия
- Словения
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Чехия
- Швеция
- Эстония.
А также:
- Албания
- Ангилья
- Великобритания
- Британские Виргинские острова
- Гибралтар
- Джерси
- Канада
- Норвегия
Комментарии читателей Оставить комментарий
А у них самолетов нет.
и Японии тоже нет.
Что бы это значило?
Анги́лья (англ. Anguilla, произносится [æŋˈɡwɪlə]) — самоуправляемая заморская территория Великобритании. В состав территории входят сам остров Ангилья, который вытянут дугой на 26 км с юго-запада на северо-восток (за что испанцы назвали его anguileea — угорь), а также мелкие прилегающие островки и коралловые рифы (Скраб, Дог, Прикли-Пиркейс, Сомбреро и др.), не имеющие постоянного населения. Это самые северные острова в группе Наветренных островов в Вест-Индии.
Площадь — 91 км². Население — 18 090 жителя (2020)[2], языки — английский, креольский.
Столица — Валли, территория — песчаные пляжи из белого кораллового песка.
Ранее на русский язык название острова транскрибировалось как Ангилла и Ангуил
Международный Аэропорт Имени Клейтона Дж (ИАТА: AXA, ИКАО: TQPF) (ранее известный как Аэропорт Ангилья Уоллблейк) является небольшим международный аэропорт расположен на острове Ангилья...
А Ангильские самолеты точно пролетают над Россией?
Уходит время дешйвых авиабилетов.
В АК будут сокращения .
В первую очередь должны быть уаолены те кто принимал решения на закупку импортной авиатехники.
вот враги
хороший список