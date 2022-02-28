17:48 28.02.2022

Россия закрыла воздушное пространство для 36 стран в качестве ответной меры на закрытие воздушного пространства для российских самолетов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Росавиации.

"В соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств. Полеты из указанных стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России", - говорится в заявлении.

В список вошли страны Евросоюза:

Австрия

Бельгия

Болгария

Венгрия

Германия

Греция

Дания

Ирландия

Исландия

Испания

Италия

Кипр

Латвия

Литва

Люксембург

Мальта

Нидерланды

Польша

Португалия

Румыния

Словакия

Словения

Финляндия

Франция

Хорватия

Чехия

Швеция

Эстония.

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