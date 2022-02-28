Путин подписал указ об ответе на санкции

Владимир Путин

Владимир Путин подписал указ «о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», сообщает РБК.

  • В соответствии с указом, экспортеры должны продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022.
  • Порядок продажи иностранной валюты экспортерами будет устанавливаться Центробанком.
  • Путин запретил российским резидентам предоставлять иностранные займы в валюте и зачислять валюту на счета в банках за пределами России.
  • Резидентам России запрещены переводы денег без открытия счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками.

Санкции против России ввели несколько десятков стран, в том числе страны ЕС, США, Канада, Япония, Австралия, Швейцария и другие. Ограничения были наложены на российские банки (в том числе ВТБ и Сбербанк), экспорт в Россию высокотехнологичной продукции, на Центробанк, Минфин, РФПИ и крупные госкорпорации, а также пртив членов российского Совбезаи депутатов Госдумы.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.03.2022, 03:44
    Гость: dloc

    А бюджет из чего будет пополнятся?
    На полшага вперед бы думал прежде чем нести чушь

  2. 01.03.2022, 02:23
    Гость: Тарк

    Никак Сам решил подсесть на непрожиточный минимум и подать пример всем своим назначенцам?

  4. 01.03.2022, 01:58
    Гость: Хорошо, но МАЛО

    Бить надо аккуратно, но сильно. Они не стесняются, так почему с ними надо церемониться? Они, по сути, беспредельничали, а мы пытались блюсти закон и договоры, на что они плевали!

    По поводу БАНКОВ: нужно НЕМЕДЛЕННО НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ ЦЕНТРОБАНК! Это анахронизм! Нужен ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК России, БЕЗ указивок МВФ и Ротшильдов! Что за нелепость - печатать ровно столько рублей, сколько имеется долларового эквивалента? Каждое правительство может само печатать столько, сколько нужно, ни на кого не оглядываясь! И это ЧУШЬ, что будет инфляция, нужен выпуск не цифровых рублей (для загона граждан в швабовское рабство через лишение наличных), а обычных, безналичных для расчётов между предприятиями, тогда страна будет РАЗВИВАТЬСЯ! Сейчас экономику душит отсутствие денег, в чем виновата Набиуллина, вздувшая ключевую ставку до 20%! Её давно пора УВОЛИТЬ и призвать к ответственности за ГОСИЗМЕНУ, как и всех, кто выполнял чуждые повестки. Она выступала за агломерации, когда была в Минфине, это же твердил Собянин (которым руководит МакКинзи, консалтинг им.ЦРУ), Хуснуллин - за ту же программу (для удобства уничтожения и экономии западных бомб, видимо?)?
    Сбербанк также должен быть НАЦИОНАЛИЗИРОВАН, акции иностранцев изъяты в собственность государства! Греф - уволен! Изъятые средства - на компенсации советских вкладов владельцам и их наследникам, компенсации рассчитать исходя из стоимости а/м в СССР и теперь, компенсировать вклады после 20.07.1992 г., т.к. люди их дробили, пытаясь спасти.

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