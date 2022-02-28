Путин подписал указ об ответе на санкции
Владимир Путин подписал указ «о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», сообщает РБК.
- В соответствии с указом, экспортеры должны продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022.
- Порядок продажи иностранной валюты экспортерами будет устанавливаться Центробанком.
- Путин запретил российским резидентам предоставлять иностранные займы в валюте и зачислять валюту на счета в банках за пределами России.
- Резидентам России запрещены переводы денег без открытия счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками.
Санкции против России ввели несколько десятков стран, в том числе страны ЕС, США, Канада, Япония, Австралия, Швейцария и другие. Ограничения были наложены на российские банки (в том числе ВТБ и Сбербанк), экспорт в Россию высокотехнологичной продукции, на Центробанк, Минфин, РФПИ и крупные госкорпорации, а также пртив членов российского Совбезаи депутатов Госдумы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А бюджет из чего будет пополнятся?
На полшага вперед бы думал прежде чем нести чушь
Никак Сам решил подсесть на непрожиточный минимум и подать пример всем своим назначенцам?
Финны под пятой у Шваба, их премьерша - его марионетка.
Бить надо аккуратно, но сильно. Они не стесняются, так почему с ними надо церемониться? Они, по сути, беспредельничали, а мы пытались блюсти закон и договоры, на что они плевали!
По поводу БАНКОВ: нужно НЕМЕДЛЕННО НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ ЦЕНТРОБАНК! Это анахронизм! Нужен ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК России, БЕЗ указивок МВФ и Ротшильдов! Что за нелепость - печатать ровно столько рублей, сколько имеется долларового эквивалента? Каждое правительство может само печатать столько, сколько нужно, ни на кого не оглядываясь! И это ЧУШЬ, что будет инфляция, нужен выпуск не цифровых рублей (для загона граждан в швабовское рабство через лишение наличных), а обычных, безналичных для расчётов между предприятиями, тогда страна будет РАЗВИВАТЬСЯ! Сейчас экономику душит отсутствие денег, в чем виновата Набиуллина, вздувшая ключевую ставку до 20%! Её давно пора УВОЛИТЬ и призвать к ответственности за ГОСИЗМЕНУ, как и всех, кто выполнял чуждые повестки. Она выступала за агломерации, когда была в Минфине, это же твердил Собянин (которым руководит МакКинзи, консалтинг им.ЦРУ), Хуснуллин - за ту же программу (для удобства уничтожения и экономии западных бомб, видимо?)?
Сбербанк также должен быть НАЦИОНАЛИЗИРОВАН, акции иностранцев изъяты в собственность государства! Греф - уволен! Изъятые средства - на компенсации советских вкладов владельцам и их наследникам, компенсации рассчитать исходя из стоимости а/м в СССР и теперь, компенсировать вклады после 20.07.1992 г., т.к. люди их дробили, пытаясь спасти.
очереди не будет, загнемся после первой