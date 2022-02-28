Путин подписал указ об ответе на санкции

Бить надо аккуратно, но сильно. Они не стесняются, так почему с ними надо церемониться? Они, по сути, беспредельничали, а мы пытались блюсти закон и договоры, на что они плевали!

По поводу БАНКОВ: нужно НЕМЕДЛЕННО НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ ЦЕНТРОБАНК! Это анахронизм! Нужен ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК России, БЕЗ указивок МВФ и Ротшильдов! Что за нелепость - печатать ровно столько рублей, сколько имеется долларового эквивалента? Каждое правительство может само печатать столько, сколько нужно, ни на кого не оглядываясь! И это ЧУШЬ, что будет инфляция, нужен выпуск не цифровых рублей (для загона граждан в швабовское рабство через лишение наличных), а обычных, безналичных для расчётов между предприятиями, тогда страна будет РАЗВИВАТЬСЯ! Сейчас экономику душит отсутствие денег, в чем виновата Набиуллина, вздувшая ключевую ставку до 20%! Её давно пора УВОЛИТЬ и призвать к ответственности за ГОСИЗМЕНУ, как и всех, кто выполнял чуждые повестки. Она выступала за агломерации, когда была в Минфине, это же твердил Собянин (которым руководит МакКинзи, консалтинг им.ЦРУ), Хуснуллин - за ту же программу (для удобства уничтожения и экономии западных бомб, видимо?)?

Сбербанк также должен быть НАЦИОНАЛИЗИРОВАН, акции иностранцев изъяты в собственность государства! Греф - уволен! Изъятые средства - на компенсации советских вкладов владельцам и их наследникам, компенсации рассчитать исходя из стоимости а/м в СССР и теперь, компенсировать вклады после 20.07.1992 г., т.к. люди их дробили, пытаясь спасти.