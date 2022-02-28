На госуслугах появится раздел для застрявших за рубежом россиян
До 3 марта на портале госуслуг Минцифры и Ростуризм должны создать специальную форму для сбора информации о россиянах, находящихся на отдыхе за границей, а также для россиян, которые находятся на территории страны, но не имеют возможности вернуться домой из-за ограничений на транспортное сообщение.
Соответствующее поручение дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщает РБК. Также он поручил проработать возможность регистрации россиян на вывозные рейсы через сайт госуслуг.
Организацией вывоза россиян должны заняться Росавиация, Ростуризм и МИД.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия закрыла воздушное пространство для 36 стран в качестве ответной меры на закрытие воздушного пространства для российских самолетов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
От чего вы "отдыхали",хаспада ?
мы вам не поможем, сидите дальше, там где застряли
да я свой больничный не могу найти