На госуслугах появится раздел для застрявших за рубежом россиян

До 3 марта на портале госуслуг Минцифры и Ростуризм должны создать специальную форму для сбора информации о россиянах, находящихся на отдыхе за границей, а также для россиян, которые находятся на территории страны, но не имеют возможности вернуться домой из-за ограничений на транспортное сообщение.

Соответствующее поручение дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщает РБК. Также он поручил проработать возможность регистрации россиян на вывозные рейсы через сайт госуслуг.

Организацией вывоза россиян должны заняться Росавиация, Ростуризм и МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия закрыла воздушное пространство для 36 стран в качестве ответной меры на закрытие воздушного пространства для российских самолетов.

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