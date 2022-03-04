Депутаты приняли первые социально-экономические меры
Госдума приняла на пленарном заседании пакет законов, направленных на повышение устойчивости российской экономики, а также на защиту граждан в условиях санкций.
В частности, речь идет об амнистии капиталов, кредитных каникулах, отмене проверок предприятий малого бизнеса до конца 2022 года, а IT-компании - до конца 2024 года.
Также законопроект предусматривает меры, направленные на повышение уровня социальной защиты граждан (решение вопросов занятости, обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями, оказания социальной помощи и пенсионного обеспечения).
«Кабмин сможет сам принимать решения о повышении размера соцдоплаты к пенсии и ее дополнительной индексации, изменении минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, когда это потребуется», - сообщается на сайте Госдумы.
Разрешается также размещать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в государственные ценные бумаги, приобрести которые можно будет до достижения установленного для ликвидных активов ФНБ порога в 7%.
Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета можно будет использовать для замещения государственных заимствований, исполнения публичных нормативных обязательств РФ, погашения госдолга и т. д. Регионы получат возможность направлять средства бюджетных кредитов на мероприятия по поддержке экономки в условиях санкций.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Галактика Кин-Дза-Дза...
А еще недавно как гордились что нет очередей как в совке.Ну вот и совок вспомнили.Еще совсем немного времени-узнаем что такое чучхе и вкус травы на газоне...
еще вернуть старый пенсионный возраст?
надо было начинать.А теперь уже поздно...
Будет уровень конца 80х. Талоны , деньги на которые ничего купить нельзя . Очереди у магазинов в 5 утра или с номерками прошлого дня , ну и каста избранных. Остановившиеся заводы (их остатки) , тогда еще выпуск никому не нужной продукции , а теперь и продукции не будет.