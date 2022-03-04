Депутаты приняли первые социально-экономические меры

Здание Госдумы РФ

Госдума приняла на пленарном заседании пакет законов, направленных на повышение устойчивости российской экономики, а также на защиту граждан в условиях санкций.

В частности, речь идет об амнистии капиталов, кредитных каникулах, отмене проверок предприятий малого бизнеса до конца 2022 года, а IT-компании - до конца 2024 года.

Также законопроект предусматривает меры, направленные на повышение уровня социальной защиты граждан (решение вопросов занятости, обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями, оказания социальной помощи и пенсионного обеспечения).

«Кабмин сможет сам принимать решения о повышении размера соцдоплаты к пенсии и ее дополнительной индексации, изменении минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, когда это потребуется», - сообщается на сайте Госдумы.

Разрешается также размещать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в государственные ценные бумаги, приобрести которые можно будет до достижения установленного для ликвидных активов ФНБ порога в 7%.

Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета можно будет использовать для замещения государственных заимствований, исполнения публичных нормативных обязательств РФ, погашения госдолга и т. д. Регионы получат возможность направлять средства бюджетных кредитов на мероприятия по поддержке экономки в условиях санкций.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 04.03.2022, 19:26
    Гость: в очередь,сукины дети,в очередь!

    А еще недавно как гордились что нет очередей как в совке.Ну вот и совок вспомнили.Еще совсем немного времени-узнаем что такое чучхе и вкус травы на газоне...

  5. 04.03.2022, 18:06
    Гость: Скорее

    Будет уровень конца 80х. Талоны , деньги на которые ничего купить нельзя . Очереди у магазинов в 5 утра или с номерками прошлого дня , ну и каста избранных. Остановившиеся заводы (их остатки) , тогда еще выпуск никому не нужной продукции , а теперь и продукции не будет.

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