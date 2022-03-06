Минобороны России заявило о доказательствах разработки биооружия на Украине

Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин

В ходе проведения специальной военной операции на Украине вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов военно-биологической программы. Ее финансированием занималось Минобороны США. Об этом рассказал «Ленте.ру» официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, биолаборатория передала российским военным данные об уничтожении особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. «Сейчас документы анализируются российскими специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты», — заявил Конашенков. Он также добавил, что Пентагон в начале российской спецоперации на Украине начал претерпевать сложности с ведением секретных биологических экспериментов.

Уже сейчас новые данные подтверждают, как отметил генерал-майор, что в биолабораториях Украины, находящихся в непосредственной близости от России, разрабатывали компоненты биологического оружия.

В ближайшее время российская сторона представит данные анализа полученных документов. «Указание Минздрава Украины об уничтожении патогенов и акты уничтожения в полтавской и харьковской биолабораториях мы публикуем прямо сейчас», — заключил официальный представитель Минобороны России.

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