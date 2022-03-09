Путин распорядился найти виновных в отправке срочников на Украину

21:06 9.03.2022

По распоряжению президента России Владимира Путина в Главную военную прокуратуру направлены материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение указания главы государства категорически исключить привлечение солдат-срочников для участия в спецоперации на Украине.

"До начала проведения специальной военной операции по указанию президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина до всех командиров подразделений вооруженных сил было доведено указание: категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины. Президенту Путину было доложено о выполнении этого указания", - приводит слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова ТАСС.

Ранее сегодня Минобороны РФ признало участие солдат-срочников в спецоперации на Украине. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил об обнаружении нескольких фактов их присутствия в частях российских ВС, которые участвуют в спецоперации на Украине. По его словам, ряд военнослужащих, в том числе солдаты-срочники, были захвачены в плен в ходе нападения "диверсионной группы нацбатальона".