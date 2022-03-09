Путин распорядился найти виновных в отправке срочников на Украину
По распоряжению президента России Владимира Путина в Главную военную прокуратуру направлены материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение указания главы государства категорически исключить привлечение солдат-срочников для участия в спецоперации на Украине.
"До начала проведения специальной военной операции по указанию президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина до всех командиров подразделений вооруженных сил было доведено указание: категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины. Президенту Путину было доложено о выполнении этого указания", - приводит слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова ТАСС.
Ранее сегодня Минобороны РФ признало участие солдат-срочников в спецоперации на Украине. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил об обнаружении нескольких фактов их присутствия в частях российских ВС, которые участвуют в спецоперации на Украине. По его словам, ряд военнослужащих, в том числе солдаты-срочники, были захвачены в плен в ходе нападения "диверсионной группы нацбатальона".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Понятно, найдут, накажут.
Только хочу сказать, что срочник Советской Армии, был лучше подготовлен в боевым действиям, чем российский. Служба год, ни о чем, типа пионерская игра Зарница, два года, еще можно о чем то говорить.
В Афгане воевали срочники, и во Вьетнаме американские срочники, а разница в потерях, в разы у нас меньше. Ну это мое, субьективное мнение.
Необходимо срочно начинать мобилизацию военнослужащих запаса соответствующих воинских специальностей, необходимых в проведении операции на Украине (мотострелков, танкистов, десантников и тд). Через две недели проведения операции наступление буксует на всех фронтах. Того контингента который там сейчас явно не достаточно для такой большой территории. Игорь Стрелков привел пример, Чечня в 30 раз меньше Украины и там было от 100 до 50 тыс военнослужащих. А на Украину по официальным данным ввели 150 тыс. Я даже соответствующее эл. письмо в Минобороны РФ отправил и предложил свою скромную кандидатуру. Но не ответа не привета, все больно заняты ну-ну, генералам конечно видней. Только бы не оконфузились.
Сержанты виноваты, ведь они командуют рядовыми, а генералы командуют дивизиями, армиями, а рядовых не касаются. Все сержанты, да еще старшины (прапорщики) ведь есть поговорка, что на них наша армия держится, значит виноваты и искать никого не надо.
какой из него может быть главнокомандующий?
Проанализировал и понял, что ни разу не слышал от воровской лживой власти ни слова правды. Да, это патология власти РФ изначальная с 90х годов, когда народ завлекали в буржуазный воровской рай, клеветали на Сталина и СССР. Естественно, все, что нам и всему Миру пытаются внушить об событиях в Украине и войне ("спецоперация"), также сплошная ложь. Если бы Соловьевы и Киселевы не врали в угоду кремля, то они бы не могли получать дикие зарплаты. Такую лживую власть можно только презирать и с ней противно жить, особенно для тех, кто вживую помнит сталинский период подъема страны.