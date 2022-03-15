ЕР предложила уголовную ответственность за исполнение санкций внутри России

Партия "Единая Россия" подготовит в ближайшее время предложение об уголовной ответственности за следование санкциям против России внутри страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака.

"Мы только что приняли поправки, которые установили административную и уголовную ответственность за призывы к санкциям против российских лиц. В то же время считаю, что факты следования иностранным санкциям внутри страны являются косвенным свидетельством их поддержки! Иначе как предательством это называть нельзя. Предлагаем установить жесткую, в том числе уголовную, ответственность таких субъектов, их руководителей за следование и исполнение санкций Запада", — цитирует слова Турчака агентство.

Турчак подчеркнул, что в ближайшее время ЕР подготовит соответствующие поправки.

"На фоне западной санкционной истерии фиксируются случаи, когда российские компании, в том числе компании с государственным участием, отказываются от работы с санкционными банками и предприятиями под предлогом, что они сами рискуют попасть под санкции. Ситуацией пользуются и недобросовестные конкуренты: они активно распространяют призывы не работать с компаниями под санкциями", — отметил Турчак.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.03.2022, 14:21
    Гость: а чегой то

    это недоразумение- турчак против ветра.... Санкции же нам на пользу ! И почему оно тогда против пользы для России выступает ? Может засланный ?

  2. 15.03.2022, 12:30
    Гость: Эти иностранцы.

    После запрета забивать скотину в хозяйстве, в селе, где живу летом, поголовье стада крс уменьшилось раза в три.

  3. 15.03.2022, 12:15
    Гость: demos

    Они эту экономику разрушали-разрушали, по карманами растаскивали-растаскивали, а ты предлагаешь такую титаническую работу разрушить? Да не агент ли ты госдепа?

  5. 15.03.2022, 12:07
    Гость: Да уж,

    обстановка в стране поменялась, а во власти всё те же рожи.
    С ними ничего хорошего нас не ждет...

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