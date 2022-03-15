Путин заявил об отсутствии у Киева настроя на поиск развязок в переговорах

22:04 15.03.2022

Украина не показывает серьезного настроя на поиск взаимоприемлемых развязок в переговорах с Россией. Об этом во вторник, 15 марта, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

«Владимир Путин изложил принципиальные оценки ведущихся переговоров российских и украинских представителей по выработке договоренностей с учетом известных российских требований. При этом отмечено, что Киев не демонстрирует серьезный настрой на поиск взаимоприемлемых развязок», — цитируют «Известия» заявление пресс-службы Кремля.

Ранее в этот день советник главы офиса президента Украины, член украинской делегации Михаил Подоляк сообщил о возобновлении консультаций в рамках переговоров России и Украины.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры между Москвой и Киевом направлены на обеспечение нейтрального статуса Украины. Лавров подчеркнул, что Россия стремится остановить войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет ведет против жителей Донбасса.