Путин заявил об отсутствии у Киева настроя на поиск развязок в переговорах
Украина не показывает серьезного настроя на поиск взаимоприемлемых развязок в переговорах с Россией. Об этом во вторник, 15 марта, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем.
«Владимир Путин изложил принципиальные оценки ведущихся переговоров российских и украинских представителей по выработке договоренностей с учетом известных российских требований. При этом отмечено, что Киев не демонстрирует серьезный настрой на поиск взаимоприемлемых развязок», — цитируют «Известия» заявление пресс-службы Кремля.
Ранее в этот день советник главы офиса президента Украины, член украинской делегации Михаил Подоляк сообщил о возобновлении консультаций в рамках переговоров России и Украины.
В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры между Москвой и Киевом направлены на обеспечение нейтрального статуса Украины. Лавров подчеркнул, что Россия стремится остановить войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет ведет против жителей Донбасса.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Я расскажу вам, зачем нужно это совещание. Последнее время европейцы увидели, как Россия играючи и не напрягаясь отшлёпала "сильнейшую армию Европы". И глубоко задумались (о своем поведении, своем будущем). Оказывается, картина мира отличается от того, что написано в их пропагандистских материалах.... И вот на предстоящей встрече с Байденом они намерены поглубже разобраться в реальной ситуации, а намерен ли Вашингтон в случае чего из-за них серьезно бодаться со страшным Путиным? (Или может пора самим наводить мосты в Кремль?). Вашингтон конечно будет уверять всех, что Запад сплочен и непобедим, и всех превосходит, Европа должна смело бороться за американские ценности. А Европа послушает-послушает и задумается, что кажется у Вашингтона нет никакого вундер-ваффе (чудо-оружие), и вообще, не пора и Европе независимо строить свои отношения с Москвой, а то что-то последнее время было сказано и сделано много тревожного и лишнего... Короче, стороны хотят прозондировать друг-друга. Резюме конечно будет бравурным и триумфальным, на деле - все начнут "линять" с тонущего НАТОвского "титаника". В любом случае, речь идет о судьбе Европы, а Украина не является ни Европой, ни НАТО, господа собаку за один стол с собой не сажают.
мог подумать?
по поводу ситуации на Украине. Завтра министры обороны стран-участниц в формате видеоконференции обсудят укрепление безопасности альянса в связи с военными действиями России....................................
"На встрече министров обороны будет обсуждаться не только необходимость немедленного ответа и поддержки Украины, мы также рассмотрим необходимость изменения нашего присутствия, нашей оборонной позиции, а также возможной интеграции российских и белорусских сил", – сказал он.
....................................................................
Кроме этого заседания внеочередной саммит НАТО пройдет 24 марта. Ожидается, что в нем примет участие президент США Джо Байден, который на следующей неделе отправится в Европу.