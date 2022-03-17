Володин обвинил Байдена и конгрессменов США в нацификации Украины
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент США Джо Байден и конгрессмены несут ответственность за милитаризацию и нацификацию Украины. При этом он отметил, что в Вашингтоне начинают это понимать.
«Мировому сообществу пора осознать, кто действительно виноват в милитаризации и нацификации Украины. Байден, сенаторы и конгрессмены США были инициаторами этих решений. Именно они совершили преступления против человечества и должны быть привлечены к суду», - написал он в Telegram.
Также Володин отметил, что на Украине можно было бы избежать силового решения. «Но именно по вине США Украина была накачана оружием, которое попало в руки националистов. Сегодня они используют гражданское население как живой щит, не дают ему покинуть зону боевых действий, взяв в заложники, обрекают людей на страдания и гибель», - добавил он.
Володин также напомнил, что «весь мир был свидетелем, как Путин убеждал его (президента США Джо Байдена - прим.ред.) в необходимости поиска решения по вопросам безопасности, но Байден не посчитал возможным пойти на диалог». «К Байдену начинает приходить понимание, что за происходящее на Украине придётся отвечать ему», - отметил Володин.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Володин сказал то, что многие и так знают, конечно за исключением совсем зазомбированных последователей бандеры. Уверен, что у абсолютного большинства украинцев через некоторое время начнется выздоровление от яда нацизма.
...потому что перпендикуляр, но оппонент пытается заболтать проблему согласно собственной независимой альтернативе
байден - военный преступник.
меня, не жителя России уже 53 года, потрясла подборка документальных кадров, происходящего с 2014… а может что то и более ранних лет…на Украине. Мои 12 лет жизни были там и уже тогда, меня, молодую и ещё не очень затронутую обыденными проблемами, личность, точечно удивляли переполненные жестокостью сказки, странное и непривычное иногда для моего понятия поведение окружающих… И даже в таком раскладе, Новая(?) Украина потрясла… марширующая молодёжь,
скандирующая нацистские лозунги, фантасмагорическая дерущаяся рада, ребёнок очаровательный с мечом?! А потом -Одесса! Донбасс! И это Новая «Свободная»(от кого, от чего?)Украина?
Это место-которое надо очистить! Однозначно! Как плесень…
К полку пропагандонов прибавился коллаборационист и предатель Украины
Юрка Подоляк,беспрерывно вещающий о якобы "победах российской армии". Интересно,что все прогнозы этого урода никогда не сбываются но льют
воду на мельницу пропагандонов типа Скобеевой,Соловьева,Кандаурова.Слава Украине!