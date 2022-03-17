Володин обвинил Байдена и конгрессменов США в нацификации Украины

11:24 17.03.2022

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент США Джо Байден и конгрессмены несут ответственность за милитаризацию и нацификацию Украины. При этом он отметил, что в Вашингтоне начинают это понимать.

«Мировому сообществу пора осознать, кто действительно виноват в милитаризации и нацификации Украины. Байден, сенаторы и конгрессмены США были инициаторами этих решений. Именно они совершили преступления против человечества и должны быть привлечены к суду», - написал он в Telegram.

Также Володин отметил, что на Украине можно было бы избежать силового решения. «Но именно по вине США Украина была накачана оружием, которое попало в руки националистов. Сегодня они используют гражданское население как живой щит, не дают ему покинуть зону боевых действий, взяв в заложники, обрекают людей на страдания и гибель», - добавил он.

Володин также напомнил, что «весь мир был свидетелем, как Путин убеждал его (президента США Джо Байдена - прим.ред.) в необходимости поиска решения по вопросам безопасности, но Байден не посчитал возможным пойти на диалог». «К Байдену начинает приходить понимание, что за происходящее на Украине придётся отвечать ему», - отметил Володин.