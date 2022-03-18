Минобороны опубликовало кадры боевой работы подбитого вертолета Ка-52

15:30 18.03.2022

Минобороны РФ опубликовало уникальные кадры боевой работы ударного вертолета Ка-52, который был подбит при обеспечении высадки десанта на одном из аэродромов под Киевом, но экипаж позже был эвакуирован.

Группа ударных вертолетов Ка-52 и Ми-24 уничтожила огневые позиции операторов ПЗРК, зенитные установки и бронированную технику ВСУ по периметру аэродрома. На видео демонстрируются кадры из кабины летчиков Ка-52, в частности, показано как он поражает военные цели ВСУ неуправляемыми ракетами и авиационной пушкой.

В какой-то момент летчик говорит: "Выпускай шасси. Мужики, я подбит… Обозначаю себя, иду на вынужденную (посадку). Борт управляем". Затем вертолет выполняет посадку на поле, замечая: "У нас редуктор скоро отвалится".

В Минобороны уточнили, что командир ведущего вертолета Ка-52 попал под интенсивный огонь переносных зенитно-ракетных комплексов и прикрыл своей машиной группу вертолетов Ми-8 с тактическим десантом, вызвав огонь на себя, пишет РИА Новости.

После касания летчики глушат двигатель и занимают оборону возле вертолета. Экипаж держался, несмотря на сплошное огневое воздействие подразделений ВСУ, до прибытия второй ударной группы вертолетов, которой был эвакуирован на аэродром базирования.