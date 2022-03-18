Минобороны опубликовало кадры боевой работы подбитого вертолета Ка-52

Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Минобороны РФ опубликовало уникальные кадры боевой работы ударного вертолета Ка-52, который был подбит при обеспечении высадки десанта на одном из аэродромов под Киевом, но экипаж позже был эвакуирован.

Группа ударных вертолетов Ка-52 и Ми-24 уничтожила огневые позиции операторов ПЗРК, зенитные установки и бронированную технику ВСУ по периметру аэродрома. На видео демонстрируются кадры из кабины летчиков Ка-52, в частности, показано как он поражает военные цели ВСУ неуправляемыми ракетами и авиационной пушкой.

В какой-то момент летчик говорит: "Выпускай шасси. Мужики, я подбит… Обозначаю себя, иду на вынужденную (посадку). Борт управляем". Затем вертолет выполняет посадку на поле, замечая: "У нас редуктор скоро отвалится".

В Минобороны уточнили, что командир ведущего вертолета Ка-52 попал под интенсивный огонь переносных зенитно-ракетных комплексов и прикрыл своей машиной группу вертолетов Ми-8 с тактическим десантом, вызвав огонь на себя, пишет РИА Новости

После касания летчики глушат двигатель и занимают оборону возле вертолета. Экипаж держался, несмотря на сплошное огневое воздействие подразделений ВСУ, до прибытия второй ударной группы вертолетов, которой был эвакуирован на аэродром базирования.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 18.03.2022, 19:04
    Гость: !!!

    Постреляли не в народ, а по военной инфраструктуре. И кто не спрятался, пилот не виноват.
    Братский славянский народ - белорусы, сербы. А хохлы уже давно и очень навязчиво сами объявили себя небратьями.
    А дальше то, к чему стремились. Хохлы в цеэуропу, Малороссийские земли обратно в Россию.

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