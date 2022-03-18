Минобороны опубликовало кадры боевой работы подбитого вертолета Ка-52
Минобороны РФ опубликовало уникальные кадры боевой работы ударного вертолета Ка-52, который был подбит при обеспечении высадки десанта на одном из аэродромов под Киевом, но экипаж позже был эвакуирован.
Группа ударных вертолетов Ка-52 и Ми-24 уничтожила огневые позиции операторов ПЗРК, зенитные установки и бронированную технику ВСУ по периметру аэродрома. На видео демонстрируются кадры из кабины летчиков Ка-52, в частности, показано как он поражает военные цели ВСУ неуправляемыми ракетами и авиационной пушкой.
В какой-то момент летчик говорит: "Выпускай шасси. Мужики, я подбит… Обозначаю себя, иду на вынужденную (посадку). Борт управляем". Затем вертолет выполняет посадку на поле, замечая: "У нас редуктор скоро отвалится".
В Минобороны уточнили, что командир ведущего вертолета Ка-52 попал под интенсивный огонь переносных зенитно-ракетных комплексов и прикрыл своей машиной группу вертолетов Ми-8 с тактическим десантом, вызвав огонь на себя, пишет РИА Новости.
После касания летчики глушат двигатель и занимают оборону возле вертолета. Экипаж держался, несмотря на сплошное огневое воздействие подразделений ВСУ, до прибытия второй ударной группы вертолетов, которой был эвакуирован на аэродром базирования.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Копейки,точнее!Деньги получают совершенно другие персоны..
Молодцы, храбрые ребята!..
Они за это деньги получают.
Стоимость одного вертолёта — около 857 млн пенсионных рублей.
Постреляли не в народ, а по военной инфраструктуре. И кто не спрятался, пилот не виноват.
Братский славянский народ - белорусы, сербы. А хохлы уже давно и очень навязчиво сами объявили себя небратьями.
А дальше то, к чему стремились. Хохлы в цеэуропу, Малороссийские земли обратно в Россию.