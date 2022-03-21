Мишустин призвал сохранить доступ россиян к привычным товарам

Михаил Мишустин

Правительству необходимо поспособствовать тому, чтобы жители России могли покупать привычные для них товары и в условиях санкций, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"В условиях нарушения логистических и торговых цепочек необходимо помочь людям сохранить доступ к привычным товарам, возможности покупать их, несмотря на ограничения со стороны недружественных государств. Для этого активно взаимодействуем с партнерами по Евразийскому экономическому союзу", — приводит слова Мишустина РИА Новости.

Власти связывают сложившийся после ужесточения санкций относительный дефицит в отдельных категориях товаров, например, в ситуации с сахаром, с поведением потребителей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 21.03.2022, 20:46
    Гость: Хватить призывать пора уже действовать!

    Провести везде крестный ход с мольбой о благодати. Проверить с нами ли бог. Не поможет один пусть попы ходят вокруг каждый день с утра до ночи. Всё равно бездельничают.

Все комментарии (17)
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