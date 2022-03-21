Суд признал деятельность Facebook и Instagram в России экстремистской

17:05 21.03.2022

Тверской суд Москвы на заседании в понедельник, 21 марта, принял решение о немедленном запрете деятельности Meta (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp) на территории России в связи с экстремистской деятельностью компании.

Прокуратура просила запретить деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram, но не требовала запретить WhatsApp и Facebook Messenger. Кроме того, отмечается, что граждане не будут привлекаться к ответственности за пользование Facebook и Instagram, сообщают "Известия".

Представитель Роскомнадзора поддержал позицию прокурора и добавил, что неоднократно фиксировал на платформах Meta призывы к насилию в отношении россиян.

Представитель ФСБ России также поддержал истца и попросил суд исполнить решение немедленно, не дожидаясь вступления в законную силу.

Поводом для запрета социальных сетей в России послужило обращение Генпрокуратуры, направленное в суд. Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о призывах к насилию и убийствам в отношении россиян в связи с действиями сотрудников компании, напоминает "Коммерсант".