В России могут отменить прямые выборы губернаторов в сентябре этого года
Федеральные власти могут рассмотреть возможность отказа от избрания губернаторов на прямых выборах в сентябре этого года, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в Администрации президента.
Инициатива, которая исходит от самих глав регионов, выдвинута по двум причинам.
Прежде всего это изменение экономической ситуации в связи с введением санкций против РФ на фоне военной операции России на Украине. На выборы губернаторов нужно потратить достаточно большие средства, в том числе и бюджетные. В новых условиях губернаторам труднее работать со спонсорами и вести избирательные кампании, которые подразумевают не только социально-экономические обещания, но и изменение графика работы.
Кроме того, собеседники "Коммерсанта" отмечают, что у отказа от прямых выборов есть и социологические причины. Хотя на фоне спецоперации России на Украине рейтинги власти выросли, затруднительно прогнозировать развитие ситуации к сентябрю. Возможные безработица, сокращение ассортимента продукции, дефицит товаров первой необходимости, рост цен могут негативно сказаться на настроениях граждан.
Осенью этого года выборы губернаторов планируются во Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Томской, Саратовской и Свердловской областях, а также в республиках Карелия, Бурятия, Удмуртия и Марий Эл.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Слушай, алфавит, ты на самом деле считаешь выборы чем-то полезным? Ты приходишь и голосуеш за человека, которого не знаешь вообще, а потом, когда он начинает воровать, заниматься коррупцией, проталкивать своих друзей на выгодные места, ты во всём обвиняет власть, кремль и т.д. Ты считаешь это полезным занятием? Тебе к психиатру, алфавит.
Государства не бывают либерально-диктаторские. Они или либеральные или диктаторские. Это надо понимать. А выборы местной власти дичайший нонсенс, трата денег, пустая. В обоих случаях. Особенно при капитализме.
Для либерального-диктаторского государства с неподсудным кремлем выборы вообще дичайший нонсенс. Действительно, только трата денег.
Выборы это пустая трата денег и времени.
"В России могут отменить прямые выборы губернаторов в сентябре этого года"
Полагаю, что и президентские в 2024г тоже отменят. А какой смысл? Всё равно все поголовно и так за Гегемона одобрямс, даже те, кто в жизни туда не ходил.
"Возможные безработица, сокращение ассортимента продукции, дефицит товаров первой необходимости, рост цен могут негативно сказаться на настроениях граждан."
Безработица в РФ "возможная" это как? Она с 2000-го года только увеличивается постоянно. В РФ безработица на самом высоком уровне из всех бывших соц. стран варшавского блока. По понятным причинам, из за общей политики этой власти по успешному уничтожению малого и среднего бизнеса в стране.
"...рост цен могут негативно сказаться на настроениях граждан..."
Ну да, зачем устраивать выборы на которых власть гарантированно проиграет (хотя с помощью некоторых технологий гарантированно выиграет, но осадочек у недовольных властью останется).
Зачем бороться с безработицей, инфляцией, ростом цен и прочим, когда одни и те же люди могут спокойно утешать граждан и призывать их затянуть пояса.
Первое что приходит на ум с отменой пока ещё только губернаторских выборов, это то. что власть пытается работать на упреждение, что бы не жать повод холопам выйти на улицы с протестами.
Власть будет явно ориентирована на борьбу с протестным настроением больше, чем на свои провалы в экономике.
Гениально! Власть всегда знает, что правильно это отменять выборы когда народ ею сильно не доволен. Демократично!