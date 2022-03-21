"В России могут отменить прямые выборы губернаторов в сентябре этого года"

12:28 21.03.2022

Федеральные власти могут рассмотреть возможность отказа от избрания губернаторов на прямых выборах в сентябре этого года, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в Администрации президента.

Инициатива, которая исходит от самих глав регионов, выдвинута по двум причинам.

Прежде всего это изменение экономической ситуации в связи с введением санкций против РФ на фоне военной операции России на Украине. На выборы губернаторов нужно потратить достаточно большие средства, в том числе и бюджетные. В новых условиях губернаторам труднее работать со спонсорами и вести избирательные кампании, которые подразумевают не только социально-экономические обещания, но и изменение графика работы.

Кроме того, собеседники "Коммерсанта" отмечают, что у отказа от прямых выборов есть и социологические причины. Хотя на фоне спецоперации России на Украине рейтинги власти выросли, затруднительно прогнозировать развитие ситуации к сентябрю. Возможные безработица, сокращение ассортимента продукции, дефицит товаров первой необходимости, рост цен могут негативно сказаться на настроениях граждан.

Осенью этого года выборы губернаторов планируются во Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Томской, Саратовской и Свердловской областях, а также в республиках Карелия, Бурятия, Удмуртия и Марий Эл.