РФ планирует денонсировать соглашение с Великобританией о рыболовстве

Россия планирует денонсировать соглашение с Великобританией о рыболовстве, подписанное во времена СССР.

Как пишет "Интерфакс", проект федерального закона "О денонсации соглашения между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о рыболовстве" планируется рассмотреть на заседании правительства в четверг, 18 января.

Соглашение о разрешении рыбакам Соединенного Королевства на промысел в водах Баренцева моря было подписано в 1956 году.

"С учетом решения Великобритании от 15 марта 2022 года о прекращении действия режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле законопроектом предусматривается денонсации соглашения, в соответствии с которым рыболовным судам, приписанным к портам Соединенного Королевства, было предоставлено право заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря", - говорится в сообщении кабмина.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 18.01.2024, 14:57
    Гость: скептику

    Да вы что,на отмену этого соглашения российской элите нужно еще решится.Это только Лукашенко может единолично решения принимать.

  4. 18.01.2024, 14:31
    Гость: ABCD

    Давно нужно было это сделать. Там и лосось, и треска и сельдь и крупные креветки уходили англичашкам. После всех подлостей мелкобитанцев в последнее время. Ещё им полностью нужно запретить проход через СМП.

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