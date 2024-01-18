РФ планирует денонсировать соглашение с Великобританией о рыболовстве

08:20 18.01.2024

Россия планирует денонсировать соглашение с Великобританией о рыболовстве, подписанное во времена СССР.

Как пишет "Интерфакс", проект федерального закона "О денонсации соглашения между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о рыболовстве" планируется рассмотреть на заседании правительства в четверг, 18 января.

Соглашение о разрешении рыбакам Соединенного Королевства на промысел в водах Баренцева моря было подписано в 1956 году.

"С учетом решения Великобритании от 15 марта 2022 года о прекращении действия режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле законопроектом предусматривается денонсации соглашения, в соответствии с которым рыболовным судам, приписанным к портам Соединенного Королевства, было предоставлено право заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря", - говорится в сообщении кабмина.