Четыре резервуара с нефтепродуктами горят в Клинцах в Брянской области

13:39 19.01.2024

В Брянской области горят четыре резервуара с нефтепродуктами, пожар начался в результате схода боеприпаса с перехваченного украинского дрона, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"В Клинцах горят четыре резервуара с нефтепродуктами. Над ликвидацией возгорания работают пожарно-спасательные расчеты ГУ МЧС России по Брянской области и Брянского пожарно-спасательного центра. Пожару присвоен повышенный ранг сложности", — написал губернатор.

Сегодня утром средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник ВСУ, при уничтожении аппарат сбросил снаряд на Клинцовскую нефтебазу. Пострадавших нет, пишет РИА Новости.

В борьбе с огнем участвуют более 140 человек, для тушения нефтепродуктов применяется специальное оборудование, привлечен пожарный поезд.

В целях безопасности власти эвакуировали 32 местных жителя. Сейчас они находятся у родственников, подготовлен пункт временного размещения.