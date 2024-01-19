Четыре резервуара с нефтепродуктами горят в Клинцах в Брянской области
В Брянской области горят четыре резервуара с нефтепродуктами, пожар начался в результате схода боеприпаса с перехваченного украинского дрона, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"В Клинцах горят четыре резервуара с нефтепродуктами. Над ликвидацией возгорания работают пожарно-спасательные расчеты ГУ МЧС России по Брянской области и Брянского пожарно-спасательного центра. Пожару присвоен повышенный ранг сложности", — написал губернатор.
Сегодня утром средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник ВСУ, при уничтожении аппарат сбросил снаряд на Клинцовскую нефтебазу. Пострадавших нет, пишет РИА Новости.
В борьбе с огнем участвуют более 140 человек, для тушения нефтепродуктов применяется специальное оборудование, привлечен пожарный поезд.
В целях безопасности власти эвакуировали 32 местных жителя. Сейчас они находятся у родственников, подготовлен пункт временного размещения.
Комментарии читателей Оставить комментарий
перехват если боеприпас поразил цель?
"пожар начался в результате схода боеприпаса с перехваченного украинского дрона". Получается, не надо было перехватывать этот дрон: не было бы схода боеприпаса, и , соответственно, пожара? Как умеют говорить!!!
Нефтебаза это не фНПЗ, а значит с поставками топлива проблем не будет. Чтобы хотелось посоветовать нашим военным ? Ударьте в ответ ракетами по НПЗ в Украине.
Это такой специальный резиновый натовский боеприпас-топтун. Он легко может прыгать в течение получаса с шагом до 100м, вызывая хлопки и задымление. В этот раз он отрицательно промахнулся
же как надо быть УО и думать что народ по IQ на уровне его секретарши, чтобы такое сказать - "сход боеприпаса со сбитого дрона"! Это один укропский дрон перед смертью выпустил один боеприпас и попал в четыре (4!) огромных резервуара стоящих на расстоянии 50 метров друг от друга! Война и немцы! (из 60-х)