Опрос показал положительное отношение к Ленину половины россиян

© KM.RU, Алексей Белкин

Около половины россиян (47%) положительно относятся к первому советскому лидеру Владимиру Ленину, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

Результаты исследования показывают, что больше всех о симпатиях к Ленину говорят сограждане от 60 лет - почти две трети респондентов данной возрастной категории (64%).

Согласно опросу, положительно относится к Ленину половина респондентов 45-59 лет (51%). Среди молодежи 18-24 лет к Ленину позитивно относятся 39% респондентов. Среди сограждан 35-44 лет удельный вес таких опрошенных составляет 34%, среди россиян 25-34 лет - 30%.

В свою очередь, сограждан, заявляющих о своем негативном отношении к Ленину, оказалось втрое меньше (15%). Среди респондентов 35-44 лет их доля составляет 19%, отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, безразличен к Ленину почти каждый третий (30%) россиянин. Оставшиеся 8% респондентов затрудняются что-либо сказать о своем отношении к этой исторической личности.

На вопрос о том, принесла ли деятельность Ленина больше пользы или вреда, более трети респондентов (36%) ответили, что было больше пользы - при этом один из доводов состоит в том, что Ленин "поднял" страну и сделал много полезного для развития государства, отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, почти каждый пятый (19%) полагает, что Ленин причинил больше вреда. Почти каждый третий (30%) уверен, что вреда и пользы было примерно поровну, оставшиеся 15% респондентов затрудняются дать какую-либо оценку.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 30 декабря 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.01.2024, 20:26
    Гость: тд

    Гражданскую войну победившей власти Трудящихся объявили боевики свергнутых социальных паразитов и их крыша иностранные инвесторы колонизаторы и интервенты ..А контр революция добро.. Но, смотря для какого народа, есть такой которому,и контр революция приносит яхты, дворцы и "развитие", за счёт десятков млн "которые не вписались в рынок"!!..

  2. 19.01.2024, 20:24
    Гость: Ха

    ... "С тяжелейшими последствиями для народа"-это ты про нынешний режим, что ли? Это да. Такое последствие-куда уж тяжелее. А в учебниках нахваливают. Врут наверное.

  3. 19.01.2024, 20:23
    Гость: TY

    Чем страна более развитая, тем сильнее уважение к народу этой страны со стороны власти. Хотя можно сказать и по-другому: чем сильнее уважение к народу, тем страна более развитая. Тут не очень понятно, что первично. Это взаимосвязанные вещи. Тебе примеры стран привести что ли? А писал ли что-то Пушкин или не писал, это личное дело. На власть он не претендовал. Что касается идеи для народных масс, то кроме пользы для народа (государства) никаких других идей в принципе быть не должно.

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