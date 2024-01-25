ГД приняла закон о запрете увольнения одинокой матери с ребенком до 16 лет

© KM.RU, Алексей Белкин

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о повышении уровня трудовых гарантий, предоставляемых одиноким матерям, воспитывающим детей в возрасте до 16 лет. Изменения внесены в статью 261 Трудового кодекса РФ, пишет "Интерфакс".

Законом предусматривается недопущение расторжения трудового договора по инициативе работодателя с одинокой матерью, имеющей ребенка в возрасте до 16 лет (в настоящее время - до 14 лет), а также с другим лицом, воспитывающим указанного ребенка без матери.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 25.01.2024, 19:34
    Гость: тд

    маразм имеет а, мы крепчаем .. -активный правящий большинством электорат состоит из граждан пожилого возраста!!..

  4. 25.01.2024, 18:12
    Гость: Татьяна

    Ещё один повод,чтобы не регистрировать брак и не вписывать отца в свидетельство о рождении.Интересная забота об укреплении семейных ценностей!И это в провозглашённый год семьи!

Все комментарии (26)
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