ГД приняла закон о запрете увольнения одинокой матери с ребенком до 16 лет

13:42 25.01.2024

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о повышении уровня трудовых гарантий, предоставляемых одиноким матерям, воспитывающим детей в возрасте до 16 лет. Изменения внесены в статью 261 Трудового кодекса РФ, пишет "Интерфакс".

Законом предусматривается недопущение расторжения трудового договора по инициативе работодателя с одинокой матерью, имеющей ребенка в возрасте до 16 лет (в настоящее время - до 14 лет), а также с другим лицом, воспитывающим указанного ребенка без матери.