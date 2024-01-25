ГД приняла закон о запрете увольнения одинокой матери с ребенком до 16 лет
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о повышении уровня трудовых гарантий, предоставляемых одиноким матерям, воспитывающим детей в возрасте до 16 лет. Изменения внесены в статью 261 Трудового кодекса РФ, пишет "Интерфакс".
Законом предусматривается недопущение расторжения трудового договора по инициативе работодателя с одинокой матерью, имеющей ребенка в возрасте до 16 лет (в настоящее время - до 14 лет), а также с другим лицом, воспитывающим указанного ребенка без матери.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Насколько я понимаю, матерям-одиночкам сейчас будет сложно найти работу.
маразм имеет а, мы крепчаем .. -активный правящий большинством электорат состоит из граждан пожилого возраста!!..
Который провозгласил недавно любимый президент
Ещё один повод,чтобы не регистрировать брак и не вписывать отца в свидетельство о рождении.Интересная забота об укреплении семейных ценностей!И это в провозглашённый год семьи!
они там не для того что бы думать, а для того чтобы гадить.