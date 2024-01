Кто и почему послал Ил-76 в роковой рейс в закрытый еще зимой 2022-го аэропорт Белгорода?

Самолет Ил-76 был сбит ракетой противоракетного комплекса Patriot („Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target„). Система Patriot сложная сама по себе и тем более сложная в эксплуатации. Для полноценного обслуживания Patriot т.о.образом требуется много месячное обучения. За несколько месяцев овладеть данной системой в силу ее сложности обслуживания невозможно. Что означает, что на Украине про обслуживания Patriot должны быть

специалисты из стран НАТО (США, Великобритания), которые продолжают по сути обучения персонала из ВСУ как говорят в США - "learning by doing",

т.е. обучения в процессе работы. Отсюда следует, что судя по всему пуск ракеты из Patriot по Ил-76 был осуществлен как минимум под руководствам

специалистов из (США, Великобритания), а скорее всего ими самими. Дальность применения составляет по ТТД - 68 км.