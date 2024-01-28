В Ростове-на-Дону полностью обрушился подъезд пятиэтажки

12:38 28.01.2024

В Ростове-на-Дону полностью обрушился подъезд жилого многоквартирного дома, сообщает РИА Новости.

"Здание оцеплено. С утра в ПВР представители администрации города продолжили работу по расселению граждан в маневренный фонд", — написал губернатор области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что при обрушении первого подъезда никто не пострадал, так как жильцов эвакуировали накануне.

В субботу вечером произошло частичное обрушение стены первого подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова, 72/3. Спасатели эвакуировали 95 человек. Более 50 человек находятся в пункте временного размещения.

При этом, как уточнял глава администрации города Алексей Логвиненко, этот дом признали аварийным и подлежащим сносу еще в 2020 году. Власти предлагали жильцам переселиться в маневренный фонд, но все они отказались.