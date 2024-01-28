В Ростове-на-Дону полностью обрушился подъезд пятиэтажки
В Ростове-на-Дону полностью обрушился подъезд жилого многоквартирного дома, сообщает РИА Новости.
"Здание оцеплено. С утра в ПВР представители администрации города продолжили работу по расселению граждан в маневренный фонд", — написал губернатор области Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что при обрушении первого подъезда никто не пострадал, так как жильцов эвакуировали накануне.
В субботу вечером произошло частичное обрушение стены первого подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова, 72/3. Спасатели эвакуировали 95 человек. Более 50 человек находятся в пункте временного размещения.
При этом, как уточнял глава администрации города Алексей Логвиненко, этот дом признали аварийным и подлежащим сносу еще в 2020 году. Власти предлагали жильцам переселиться в маневренный фонд, но все они отказались.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вы реально удивлены этим? То есть, сначала разрешили всем криворуким "ремонтникам" долбить стенки, продали им по три перфоратора, а потом у вас дома падают? Ах, какая неожиданность! Я ни фига не шучу, ни в одной нормальной стране вам никто не даст сверлить стенки годами, если вы - охранник из "пятерочки". Вы понимаете о чем я вообще говорю? Сравните эту самопальщину, ничем не ограниченную, кроме "законами о тишине" с американской, где все по плану и с проверкой после. Не дай Бог ты трубу не ту купил, что в плане. Да и нет там у охранников квартир в многоквартирных домах, они практически все лендлордами куплены. Давите рукожопов, граждане, иначе у вас попадает вообще всё.
Результаты вставания с колен.
Все по плану.
Живы остались... -невидимая рука рынка,проявила рекламный гуманизм!!??
.. недвижимость всегда в цене,- только , фундамент ипр покупатели оценить объективно не способны, как и с едой ипр!!??