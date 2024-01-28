В Ростове-на-Дону полностью обрушился подъезд пятиэтажки

В Ростове-на-Дону полностью обрушился подъезд жилого многоквартирного дома, сообщает РИА Новости.

"Здание оцеплено. С утра в ПВР представители администрации города продолжили работу по расселению граждан в маневренный фонд", — написал губернатор области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что при обрушении первого подъезда никто не пострадал, так как жильцов эвакуировали накануне.

В субботу вечером произошло частичное обрушение стены первого подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова, 72/3. Спасатели эвакуировали 95 человек. Более 50 человек находятся в пункте временного размещения.

При этом, как уточнял глава администрации города Алексей Логвиненко, этот дом признали аварийным и подлежащим сносу еще в 2020 году. Власти предлагали жильцам переселиться в маневренный фонд, но все они отказались.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.01.2024, 20:24
    Гость: Старый

    Вы реально удивлены этим? То есть, сначала разрешили всем криворуким "ремонтникам" долбить стенки, продали им по три перфоратора, а потом у вас дома падают? Ах, какая неожиданность! Я ни фига не шучу, ни в одной нормальной стране вам никто не даст сверлить стенки годами, если вы - охранник из "пятерочки". Вы понимаете о чем я вообще говорю? Сравните эту самопальщину, ничем не ограниченную, кроме "законами о тишине" с американской, где все по плану и с проверкой после. Не дай Бог ты трубу не ту купил, что в плане. Да и нет там у охранников квартир в многоквартирных домах, они практически все лендлордами куплены. Давите рукожопов, граждане, иначе у вас попадает вообще всё.

  5. 28.01.2024, 19:08
    Гость: тд

    .. недвижимость всегда в цене,- только , фундамент ипр покупатели оценить объективно не способны, как и с едой ипр!!??

Все комментарии (23)
Выбор читателей
Путин создал федеральный кадровый резерв госслужбы
Московский Кремль © KM.RU, Илья Шабардин
Россия вернёт земли Ниццы и Иерусалима: Путин поручил разобраться с украденной недвижимостью
© KM.RU, Петр Чайников
Россия русская, национальная…
Картаполов: Ил-76 с пленными был сбит тремя ракетами Patriot или IRIS-T
Избранное
Дым от якутских пожаров дошел до Урала, а мы все тушим Грецию да Турцию
«Новый технологический уклад – прежде всего, гуманитарный, в этом его принципиальное отличие»
Мультимедийный концерт «Шостакович. Симфония №13. Бабий Яр», 6 ноября, «МТС Live Холл»
Александр Сидякин: юрист, политик и общественник
«Это упреждающий удар» - военный эксперт о причинах спецоперации и ресурсах ВСУ
«Там, где кончается Запад, мир и человечество отнюдь не кончаются. Россия будет искать новых партнеров и друзей вне Запада»
«Общественное сознание россиян необратимо изуродовано: его перепахали, взборонили, разбили на гряды и засеяли борщевиком»
«СерьГа», 21 января, Magnus Locus
Анализ патентов прояснил расстановку сил в «новом космосе»
«Северный Флот», 27 января, Papa Barvillage
«Слишком велик шанс спалиться»: индустрия зрелищ в России перешла на подпольные рельсы
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2024 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации