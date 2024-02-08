История компании BMW

18:35 8.02.2024

BMW, сокращение от Bayerische Motoren Werke AG, имеет богатую историю, начавшуюся более ста лет назад.

Компания была основана в 1916 году в Мюнхене, Германия. Изначально BMW занималась производством авиационных двигателей, что было востребовано во время Первой мировой войны.

После окончания войны, в соответствии с условиями Третьего рейха, BMW была вынуждена переключиться на производство мотоциклов и автомобилей. Именно в этот период были созданы первые автомобили BMW, такие как модель BMW 3/15, известная также как "Dixi", выпущенная в 1928 году.

Модельный ряд BWM

Модельный ряд BMW представлен разнообразными автомобилями, сочетающими в себе высокий уровень технологий, элегантный дизайн и динамичные характеристики вождения. Вот некоторые из наиболее популярных моделей, а ознакомиться более подробно вы можете на сайте официального сервиса BWM в Санкт-Петербурге:

BMW 3 Series. Этот седан является иконой спортивности и роскоши. Известный своим динамичным управлением и высококлассным интерьером, BMW 3 Series остается одним из самых популярных выборов в своем классе.

BMW 5 Series. Этот седан предлагает роскошь и комфорт, сочетая в себе высокую производительность и передовые технологии. BMW 5 Series известен своим элегантным дизайном и широким спектром доступных опций.

BMW X3. Этот компактный внедорожник обеспечивает комфорт и управляемость на любой дороге. Стильный дизайн, просторный интерьер и передовые функции делают BMW X3 популярным выбором среди владельцев автомобилей.

BMW X5. Этот среднеразмерный внедорожник предлагает роскошь и производительность на высшем уровне. BMW X5 известен своими мощными двигателями, высококачественным интерьером и передовыми технологиями безопасности.

BMW 7 Series. Этот роскошный седан представляет собой вершину инженерного мастерства и стиля. BMW 7 Series предлагает роскошный интерьер, передовые технологии и высокий уровень комфорта для пассажиров.

BMW i3. Этот электрический автомобиль представляет собой экологически чистое и инновационное решение для городской езды. BMW i3 предлагает удобство зарядки, высокую эффективность и стильный дизайн.

Это лишь небольшой обзор модельного ряда BMW, который предлагает широкий выбор автомобилей для различных потребностей и предпочтений водителей.Сегодня BMW остается одним из ведущих производителей автомобилей в мире. Компания предлагает широкий спектр моделей, включая спортивные купе, роскошные седаны, внедорожники и электрические автомобили. BMW продолжает следовать своей миссии создания инновационных и стильных автомобилей, оставаясь одним из самых престижных и влиятельных брендов в автомобильной индустрии.