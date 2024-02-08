МО РФ предложило установить единый предельный возраст при мобилизации

14:42 8.02.2024

Министерство обороны (МО) РФ предлагает установить единый предельный возраст пребывания на службе в период мобилизации для всех контрактников: 70 лет для высших офицеров и 65 лет для всех остальных.

"В период мобилизации, в период военного положения или ‎в военное время устанавливается следующий предельный возраст пребывания на военной службе для военнослужащих мужского пола, проходящих военную службу по контракту ‎в Вооруженных силах (ВС) РФ, и граждан РФ, призванных на военную службу ‎по мобилизации в ВС РФ: имеющих воинское звание высшего офицера до генерал-полковника, адмирала включительно, - 70 лет; имеющих иное воинское звание, - 65 лет", - цитирует ТАСС проект федерального закона.

Как пояснили в российском военном ведомстве, действующий сейчас закон устанавливает предельный возраст в период мобилизации только для тех военнослужащих, кто заключил контракт после 24 июня 2023 года (с началом действия закона), но при этом документ не определяет верхние возрастные планки для тех, кто пришел на службу до этой даты. Законопроектом эта неопределенность исключается.