МИД рассказал о подготовке визита Путина в КНДР
Москва и Пхеньян по дипломатическим каналам согласуют сроки визита президента РФ Владимира Путина в КНДР, заявил директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев.
"Как известно, в ходе саммита на космодроме "Восточный" в сентябре 2023 года председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын пригласил президента России посетить Пхеньян. Это приглашение было подтверждено в ходе недавнего визита в нашу страну министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Конкретные сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам", - сказал он в интервью РИА Новости.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Запад сейчас рассчитывает на национальные бунты во время наших выборов.
Конкретно, хотят изобразить национальные волнения против русских в Башкирии, Якутии, Тыве, Бурятии, Татарстане,, да и везде,, где получится. Привлекают свою агентуру. Спящих.
Деньги на это передают от разных как бы неизвестных организаций. Например, от "национального фонда поддержки демократи", это фактически сам Госдеп и есть.
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У нас есть какой-то Евразийский клуб, они за этим следят.
А вот власти -не очень следят. Власти больше смотрят на голосование в наших консульствах за рубежом. Мне кажется, эти консульские голосования погоды не сделают.. Мало ли, сколько будет голосов в какой-то Мексике, 200 человек или 500..
Да и те неизвестно за кого будут, там тоже патриотов России немало.. :-)
А вот национал- бунтари за деньги разведки, это неприятно.
Очень много грамматических ошибок.
Про то, что Запад в течение более 100 лет растил нацистскую Украину, ты, конечно, не слышал.
Ещё можно зелёный налог ввести для любителей угля. Где там эта Грета?
Хотел в Турцию, наверняка Администроация огтговорила. Турция конечно не плдписала Римский статут, но мало ли что.....
А куда-то ездить надо, потому и КНДР, тов. Ким не предаст!