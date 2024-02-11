МИД рассказал о подготовке визита Путина в КНДР

Фото: Kcna.kp

Москва и Пхеньян по дипломатическим каналам согласуют сроки визита президента РФ Владимира Путина в КНДР, заявил директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев.

"Как известно, в ходе саммита на космодроме "Восточный" в сентябре 2023 года председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын пригласил президента России посетить Пхеньян. Это приглашение было подтверждено в ходе недавнего визита в нашу страну министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Конкретные сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам", - сказал он в интервью РИА Новости.
 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.02.2024, 18:14
    Гость: Да

    Запад сейчас рассчитывает на национальные бунты во время наших выборов.

    Конкретно, хотят изобразить национальные волнения против русских в Башкирии, Якутии, Тыве, Бурятии, Татарстане,, да и везде,, где получится. Привлекают свою агентуру. Спящих.

    Деньги на это передают от разных как бы неизвестных организаций. Например, от "национального фонда поддержки демократи", это фактически сам Госдеп и есть.

    ----

    У нас есть какой-то Евразийский клуб, они за этим следят.

    А вот власти -не очень следят. Власти больше смотрят на голосование в наших консульствах за рубежом. Мне кажется, эти консульские голосования погоды не сделают.. Мало ли, сколько будет голосов в какой-то Мексике, 200 человек или 500..

    Да и те неизвестно за кого будут, там тоже патриотов России немало.. :-)

    А вот национал- бунтари за деньги разведки, это неприятно.

  3. 11.02.2024, 16:59
    Гость: Лучезар

    Про то, что Запад в течение более 100 лет растил нацистскую Украину, ты, конечно, не слышал.

  5. 11.02.2024, 16:29
    Гость: А ЧТО ДЕЛАТЬ?

    Хотел в Турцию, наверняка Администроация огтговорила. Турция конечно не плдписала Римский статут, но мало ли что.....
    А куда-то ездить надо, потому и КНДР, тов. Ким не предаст!

Все комментарии (40)
Выбор читателей
Венгрия отказалась наложить вето на финансирование Украины из фонда ЕС
Посла Израиля вызывали в российский МИД из-за недопустимых заявлений
Турецкая Bayraktar начала строительство завода дронов под Киевом
Медведев заявил о ядерном ударе и конце всему в случае войны с НАТО
Избранное
Прецессионная, цикличная, глобальная смена климата на Земле
RealAsh «Who Am I»
Новорождённый: 19 советов для начинающих матерей
Советскую систему разрушили тайные агенты КГБ
«После того как Горбачев распахнул перестроечный ящик Пандоры, прижизненный ад в разных проявлениях и ипостасях постоянно нас окружает»
Анна Седокова: «На внешности экономить не стоит!»
О правильно зарытых в землю деньгах Минобороны
Золотые хиты МУЗ-ТВ, 30 октября, Music Media Dome
Столовой Военно-медицинской академии Петербурга присвоили статус армейского ресторана
Механический Пес (Дельфин) «Температура горения бумаги» (компакт-кассета)
QUEENtet Сергея Мазаева «Анатолий Лядов» (СD + винил)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2024 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации