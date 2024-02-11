МИД рассказал о подготовке визита Путина в КНДР

Запад сейчас рассчитывает на национальные бунты во время наших выборов.

Конкретно, хотят изобразить национальные волнения против русских в Башкирии, Якутии, Тыве, Бурятии, Татарстане,, да и везде,, где получится. Привлекают свою агентуру. Спящих.

Деньги на это передают от разных как бы неизвестных организаций. Например, от "национального фонда поддержки демократи", это фактически сам Госдеп и есть.

----

У нас есть какой-то Евразийский клуб, они за этим следят.

А вот власти -не очень следят. Власти больше смотрят на голосование в наших консульствах за рубежом. Мне кажется, эти консульские голосования погоды не сделают.. Мало ли, сколько будет голосов в какой-то Мексике, 200 человек или 500..

Да и те неизвестно за кого будут, там тоже патриотов России немало.. :-)

А вот национал- бунтари за деньги разведки, это неприятно.