59 самолетов и вертолетов были незаконно вывезены из России за рубеж
Федеральная служба безопасности возбудила два уголовных дела — о халатности и превышении должностных полномочий — в отношении сразу нескольких сотрудников Росавиации. Их подозревают в том, что после начала СВО они незаконно вывели из-под российской юрисдикции 59 самолетов и вертолетов, пишут «Известия» со ссылкой на источники, близкие к правоохранительным органам, и в Минтрансе.
7 февраля в рамках этого дела прошли обыски в центральном офисе Росавиации на Ленинградском проспекте в Москве. Сотрудники ФСБ и МВД занимались выемкой документов в кабинетах двух чиновников агентства: и.о. начальника Управления инспекции по безопасности полетов Кристины Бывалиной и замначальника отдела государственной регистрации гражданских воздушных судов, прав и сделок с ними Петра Козырева.
Поводом для возбуждения уголовных дел послужила проверка деятельности Росавиации по государственной регистрации гражданских воздушных судов и ведению соответствующего реестра. Минтранс провел ее в июле прошлого года.
В результате выяснилось, что после начала СВО сотрудники агентства снимали с регистрации самолеты и вертолеты, нарушая Указы президента РФ от 1 и 8 марта 2022 года № 81 и № 100, а также постановления правительства № 311 и № 312.
В частности, сотрудники Росавиации выводили борта из Госреестра гражданских воздушных судов без полного комплекта документов, предоставляли противоречивую и недостоверную информацию о нахождении воздушных судов за пределами России. Проверка также вскрыла факты, что специалисты Росавиации не запрашивали в других ведомствах сведения о выданных собственникам воздушных судов разрешительных документах.
В результате допущенных нарушений, с марта 2022 года по июнь 2023-го (в этот период Росавиацию возглавлял Александр Нерадько), из-под российской юрисдикции незаконно выбыло 59 воздушных судов, установил Минтранс. Из них 36 бортов Росавиация дерегистрировала в связи с продажей за рубеж. Покупателями 21 воздушного судна стали резиденты государств, не входящих в ЕАЭС, восемь из которых были реализованы в недружественные страны.
Несколько незаконно снятых с регистрации и вывезенных за пределы России бортов стали оказывать содействие Украине в ходе СВО, сообщил один из собеседников «Известий», близких к правоохранительным органам. По его словам, речь идет о самолетах Ил-76 и вертолетах Ми-8. Три вертолета принимали участие в СВО на стороне противника, а Ил-76 совершали рейсы с выключенными ответчиками. Практика отключения ответчиков позволяет скрывать информацию о маршрутах, по которым борт перевозит грузы, такие полеты не видны, например, на FlightRadar24.
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Тяжело вам, у вас все кругом враги, а сам для кого друг?
Мало нам УЗГА - конторы-фантома, жрущей немерянное количество бабла с пшиком на выходе (раньше успешно выдавали импорт за свою продукцию, а нонче просто качают бюджет под как-бы-новые-пепелацы-мыльные-пузыри).
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