Мединский предложил скопировать 99,9% «Википедии» в российский аналог

17:52 15.02.2024

Помощник президента России Владимир Мединский предложил скопировать статьи из «Википедии» и перенести их в портал «Знание.Вики», чтобы «не плодить сущности». Он уточнил, что в проект загружено 22 тыс. статей, в «Википедию» — около 70 млн материалов.

«Мы вообще любим создавать с нуля новые сущности и пытаться кого-то догнать… Мне кажется, сейчас время не создавать контент новый с нуля, это сложно, а время агрегировать и использовать чужой контент. Просто нужно обезопасить его, и все, посмотреть как можно сделать лучше»,— приводит слова Мединского «Коммерсант».

По его словам, 99,9% публикаций в «Википедии» «не вредны, абсолютно нейтральны и даже интересны». Помощник президента сказал, что остальной 0,1% статей составляет «вражеская клевета», которая «жесточайше модерируется».