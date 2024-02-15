Мединский предложил скопировать 99,9% «Википедии» в российский аналог

Владимир Мединский © KM.RU, Игорь Варнавский

Помощник президента России Владимир Мединский предложил скопировать статьи из «Википедии» и перенести их в портал «Знание.Вики», чтобы «не плодить сущности». Он уточнил, что в проект загружено 22 тыс. статей, в «Википедию» — около 70 млн материалов.

«Мы вообще любим создавать с нуля новые сущности и пытаться кого-то догнать… Мне кажется, сейчас время не создавать контент новый с нуля, это сложно, а время агрегировать и использовать чужой контент. Просто нужно обезопасить его, и все, посмотреть как можно сделать лучше»,— приводит слова Мединского «Коммерсант».

По его словам, 99,9% публикаций в «Википедии» «не вредны, абсолютно нейтральны и даже интересны». Помощник президента сказал, что остальной 0,1% статей составляет «вражеская клевета», которая «жесточайше модерируется».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 15.02.2024, 22:20
    Гость: опять ненужные инициативы министра

    не проще ли дополнить википелию другим ресурсом не воруя ничего у Вики.

Все комментарии (33)
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