Над Крымом ночью сбили четыре ракеты ATACMS

12:14 4.05.2024

Дежурные средства ПВО уничтожили над Крымом четыре выпущенные ВСУ оперативно-тактические ракеты ATACMS, сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS по объектам на территории Российской Федерации", — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова накануне предупредила, что за любой атакой на Крым последует сокрушительный ответ.