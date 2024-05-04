Над Крымом ночью сбили четыре ракеты ATACMS

Дежурные средства ПВО уничтожили над Крымом четыре выпущенные ВСУ оперативно-тактические ракеты ATACMS, сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS по объектам на территории Российской Федерации", — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова накануне предупредила, что за любой атакой на Крым последует сокрушительный ответ.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 04.05.2024, 19:06
    Гость: Однако

    Две ракеты Атакамс, сбили своим пусковыми наземными установками ЗРК С-400, 4 пусковые установки, радар, командный пункт восстановлению не подлежат. Одну ракету Атакамс сбил командный пункт управления войск, одну ракету Атакамс, сбила база ГСМ оперативного обеспечения войск, красиво она сгорела, вместе с ракетой.

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