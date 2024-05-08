Песков назвал опасной провокацией украинскую петицию за ввод войск НАТО
Кремль воспринимает появившуюся на сайте лидера Украины Владимира Зеленского петицию с требованием ввести войска стран НАТО в страну как опасную провокацию. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы считаем это чрезвычайно вызывающей провокацией, не менее, - дал оценку такой инициативе представитель Кремля. - И, конечно, внимательно наблюдаем за этим". "Киевский режим - он достаточно непредсказуемый", - приводит его слова ТАСС.
Петиция о приглашении иностранных войск на Украину появилась на сайте лидера страны днем ранее. Автор инициативы требует от Зеленского направить просьбу о вводе подразделений странам Евросоюза, Великобритании и США. Для рассмотрения петиция должна набрать не менее 25 тыс. голосов, сейчас ее поддержали почти 1,5 тыс. пользователей.
Пресс-секретарь президента России напомнил о предупреждениях Москвы, что "непосредственное вмешательство на земле в этот конфликт со стороны военных стран НАТО потенциально несет огромную опасность".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Где об этом можно почитать? Может в сегодняшней Конституции РФ?
Статья 15
4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
kremlin.ru/acts/constitution/item#chapter_start
Весь мир мечтает скорее бы уже стереть этих недоумков с лица Земли и дело с концом. Ножки Буша пошли им не в прок...
Анекдот знаешь?
-что ж ты замуж то шла, с больными руками?!
Исключительно хорошо. Осоенно когда дело дойдет применения ядерного ружия (а если войска НАТО зайдут воевать, как мечтают хохлы, а не остатки территории застобить, то до ядерного оружия точно дойдет). Скорее бы уже, стереть этих недоумков с территории и дело с концом.
Смех один. Какие права у Украины? Все, кончились ваши права, одно осталось - сдохнуть за интересы хозяина. Даже непонятно, вы серьезно это пишете или стебетесь? Кого приглашать? Кто к вам придет? Очнитесь, вас потому и скупили оптом, чтобы самим не воевать. Вас скупили на мясо в этой войне, всех, баб, инвалидов, здоровых/больных, всех, кого можно утилизировать за американские интересы. И территорию скупили под поле боя, чтобы свои страны не пострадали. Вы решаете, кого приглашать? Вы вообще ничего не решаете, вас будут использовать, пока полностью не израсходуют, вот и все ваши решения. То ли идиоты, то ли психи, то ли и то, и другое.