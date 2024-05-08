Песков назвал опасной провокацией украинскую петицию за ввод войск НАТО

13:31 8.05.2024

Кремль воспринимает появившуюся на сайте лидера Украины Владимира Зеленского петицию с требованием ввести войска стран НАТО в страну как опасную провокацию. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы считаем это чрезвычайно вызывающей провокацией, не менее, - дал оценку такой инициативе представитель Кремля. - И, конечно, внимательно наблюдаем за этим". "Киевский режим - он достаточно непредсказуемый", - приводит его слова ТАСС.

Петиция о приглашении иностранных войск на Украину появилась на сайте лидера страны днем ранее. Автор инициативы требует от Зеленского направить просьбу о вводе подразделений странам Евросоюза, Великобритании и США. Для рассмотрения петиция должна набрать не менее 25 тыс. голосов, сейчас ее поддержали почти 1,5 тыс. пользователей.

Пресс-секретарь президента России напомнил о предупреждениях Москвы, что "непосредственное вмешательство на земле в этот конфликт со стороны военных стран НАТО потенциально несет огромную опасность".