В Петербурге автобус с людьми упал в Мойку, есть погибшие

15:13 10.05.2024

В Санкт-Петербурге автобус с людьми упал с Поцелуева моста в реку Мойка, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

"Сегодня около часа дня в полицию поступило сообщение о падении пассажирского автобуса с моста в реку Мойка в районе дома 69 по большой Морской улице. По предварительным данным, в момент ЧП в салоне находилось около 20 человек", — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

По данным СК, в результате аварии есть погибшие и пострадавшие. Источник РИА Новости заявил, что всего в автобусе было 15 пассажиров, четверо погибли, еще четыре человека находятся в состоянии клинической смерти.

По данным петербургского издания "Фонтанка", погибли шесть человек.

Как уточнили в городском комитете по транспорту, водитель автобуса компании "Такси" при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост не справился с управлением, транспортное средство развернуло, оно пробило ограду и упал в воду.

В главном управлении МВД по городу и Ленинградской области сообщили, что водителя задержали и доставили в полицию Возбуждены два уголовных дела.

Сейчас специалисты экстренных служб вытаскивают людей из реки. В спасательных работах задействовали 69 человек и 18 единиц техники.

