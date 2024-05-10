В Петербурге автобус с людьми упал в Мойку, есть погибшие

В Санкт-Петербурге автобус с людьми упал с Поцелуева моста в реку Мойка, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

"Сегодня около часа дня в полицию поступило сообщение о падении пассажирского автобуса с моста в реку Мойка в районе дома 69 по большой Морской улице. По предварительным данным, в момент ЧП в салоне находилось около 20 человек", — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

По данным СК, в результате аварии есть погибшие и пострадавшие. Источник РИА Новости заявил, что всего в автобусе было 15 пассажиров, четверо погибли, еще четыре человека находятся в состоянии клинической смерти.

По данным петербургского издания "Фонтанка", погибли шесть человек.

Как уточнили в городском комитете по транспорту, водитель автобуса компании "Такси" при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост не справился с управлением, транспортное средство развернуло, оно пробило ограду и упал в воду.

В главном управлении МВД по городу и Ленинградской области сообщили, что водителя задержали и доставили в полицию Возбуждены два уголовных дела.

Сейчас специалисты экстренных служб вытаскивают людей из реки. В спасательных работах задействовали 69 человек и 18 единиц техники.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.05.2024, 22:48
    Гость: Да

    Водитель легковушки, которую задел этот автобус, говорит, что впечатление было, что скорость автобуса возрастает...

    Если это так, то водитель на газ давил, что ли? Вместо тормоза.. Я один раз видел последствия такого акта..

    Но это чайник был.." Вместо тормоза на газ"..

    Короче, водителя надо тщательнее проверить.. Ну и, понятно, что там с педалями..

  2. 10.05.2024, 22:47
    Гость: Да все мы знаем

    А что делать?
    Правда в последнее время
    Таджиков-водителей стало меньше. Откуда-то взялись водители европейской внешности.

  4. 10.05.2024, 22:45
    Гость: Зачем ему автобус в реку?

    Он и сам мог погибнуть?
    Если они все плохие, то начинай кампанию по выдворению.
    Но у государства похоже другие планы, раз там школы
    Русские открывают. И договоры с Таджикистаном
    заключают.
    Чтр делать?
    Сейчас таджиков всех подряд
    Прессуют. Небось команду такую получили.
    Не удивлюсь, если таджики после начнут за это мстить.

  5. 10.05.2024, 21:51
    Гость: Всё решает только Суд

    Скоро появятся Судьи таджики, вообще будет пассажира виновата. Сила РФ в многонациональности!

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