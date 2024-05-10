В Петербурге автобус с людьми упал в Мойку, есть погибшие
В Санкт-Петербурге автобус с людьми упал с Поцелуева моста в реку Мойка, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.
"Сегодня около часа дня в полицию поступило сообщение о падении пассажирского автобуса с моста в реку Мойка в районе дома 69 по большой Морской улице. По предварительным данным, в момент ЧП в салоне находилось около 20 человек", — цитирует заявление ведомства РИА Новости.
По данным СК, в результате аварии есть погибшие и пострадавшие. Источник РИА Новости заявил, что всего в автобусе было 15 пассажиров, четверо погибли, еще четыре человека находятся в состоянии клинической смерти.
По данным петербургского издания "Фонтанка", погибли шесть человек.
Как уточнили в городском комитете по транспорту, водитель автобуса компании "Такси" при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост не справился с управлением, транспортное средство развернуло, оно пробило ограду и упал в воду.
В главном управлении МВД по городу и Ленинградской области сообщили, что водителя задержали и доставили в полицию Возбуждены два уголовных дела.
Сейчас специалисты экстренных служб вытаскивают людей из реки. В спасательных работах задействовали 69 человек и 18 единиц техники.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Водитель легковушки, которую задел этот автобус, говорит, что впечатление было, что скорость автобуса возрастает...
Если это так, то водитель на газ давил, что ли? Вместо тормоза.. Я один раз видел последствия такого акта..
Но это чайник был.." Вместо тормоза на газ"..
Короче, водителя надо тщательнее проверить.. Ну и, понятно, что там с педалями..
А что делать?
Правда в последнее время
Таджиков-водителей стало меньше. Откуда-то взялись водители европейской внешности.
бы головенку свою у доктора проверить.
Он и сам мог погибнуть?
Если они все плохие, то начинай кампанию по выдворению.
Но у государства похоже другие планы, раз там школы
Русские открывают. И договоры с Таджикистаном
заключают.
Чтр делать?
Сейчас таджиков всех подряд
Прессуют. Небось команду такую получили.
Не удивлюсь, если таджики после начнут за это мстить.
Скоро появятся Судьи таджики, вообще будет пассажира виновата. Сила РФ в многонациональности!