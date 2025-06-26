ЦИК планирует использовать «Алису» в информировании граждан о выборах в РФ

11:46 26.06.2025

Центризбирком России рассматривает возможность задействовать голосовой помощник "Алиса" для квалифицированных ответов об избирательном процессе на выборах в Госдуму в 2026 году. Об этом сообщил журналистам член ЦИК Константин Мазуревский на финале пятого конкурса "Учимся выбирать".

"Мы рассматриваем проекты, которые могут быть реализованы именно в плане организации избирательной кампании. <...> Всем запомнился проект в полуфинале и здесь получил специальный приз, очень простой и в то же время, как и все гениальное - просто, это - использовать Яндекс "Алису" для того, чтобы она могла отвечать на вопросы, связанные с выборами. <...> Вернувшись с этого конкурса, мы начнем практическое преломление. Я думаю, что к моменту подготовки выборов в Госдуму, а они будут в следующем году в сентябре, уже любой житель нашей страны сможет задать "Алисе", в том числе вопрос, связанный с избирательным законодательством, возможностями, которые оно предоставляет, и "Алиса" сможет квалифицированно ответить на эти вопросы в непринужденной форме, к которой все привыкли", - приводит слова Мазуревского ТАСС.

Он добавил, что, например, голосовой помощник сможет ответить на вопросы о сроках проведения выборов, возможностях для голосования и другие.