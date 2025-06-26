ЦИК планирует использовать «Алису» в информировании граждан о выборах в РФ
Центризбирком России рассматривает возможность задействовать голосовой помощник "Алиса" для квалифицированных ответов об избирательном процессе на выборах в Госдуму в 2026 году. Об этом сообщил журналистам член ЦИК Константин Мазуревский на финале пятого конкурса "Учимся выбирать".
"Мы рассматриваем проекты, которые могут быть реализованы именно в плане организации избирательной кампании. <...> Всем запомнился проект в полуфинале и здесь получил специальный приз, очень простой и в то же время, как и все гениальное - просто, это - использовать Яндекс "Алису" для того, чтобы она могла отвечать на вопросы, связанные с выборами. <...> Вернувшись с этого конкурса, мы начнем практическое преломление. Я думаю, что к моменту подготовки выборов в Госдуму, а они будут в следующем году в сентябре, уже любой житель нашей страны сможет задать "Алисе", в том числе вопрос, связанный с избирательным законодательством, возможностями, которые оно предоставляет, и "Алиса" сможет квалифицированно ответить на эти вопросы в непринужденной форме, к которой все привыкли", - приводит слова Мазуревского ТАСС.
Он добавил, что, например, голосовой помощник сможет ответить на вопросы о сроках проведения выборов, возможностях для голосования и другие.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Каким образом я могу удостоверится в том, что ЦИК посчитала мой голос так как я проголосовал в избирательном листе, за кого ЦИК посчитала мой голос. Если я не участвовал в голосовании, как я могу убедиться, что мой голос не был комиссией использован в пользу одного из кандидатов или партии. Пока я не получу ответы на эти вопросы, лично я считаю выборы в России профанацией, игрой в напёрстки с шулерами.
- "Алиса, а можно проголосовать не за кефира, а за кого-нибудь другого?"
- "Да, это возможно. Оставайтесь на месте, я уже направила ваши персональные данные и данные о вашем местонахождении, а также все файлы и контакты с вашего телефона - в компетентные органы."
Алиса им и проголосует.
Бедноте надо вводить принудительное голосование, как прививки от ковида.
бедная Алиса. Выкинут.