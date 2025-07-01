Бывшего замминистра обороны Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии

Московский городской суд признал виновными в растрате и отмывании денег бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Ему назначили 13 лет колонии общего режима и штраф — 100 млн руб. Решением суда он лишен государственных наград. Бывшего подчиненного экс-замминистра Антона Филатова приговорили к 12,5 годам колонии, пишет «Коммерсант».

Тимура Иванова обвиняли в хищении при покупке двух паромов для Керченской переправы. Согласно материалам дела, в апреле-июне 2015 года он с сообщниками купили через компанию Tourinvest Services Limited паромы за €12,4 млн.

Затем он с соучастниками выкупил у компании судна за те же средства, полученные от государства. Сумма ущерба достигла 216,6 млн руб. Они также присвоили присвоили €44,9 млн (в то время 3,92 млрд руб.) банка «Интеркоммерц», предчувствуя отзыв лицензии у организации.

Вину Иванов не признал. В ходе последнего слова экс-замглавы Минобороны заявлял, что если его и есть за что судить, то не за растрату и вывод денег.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 01.07.2025, 19:49
    Гость: да

    у этих ..... совести вообще никакой нет.. Одни бабки, бабки, бабки.. Хапай, хапай, хапай.. Повернутые на баблах...

  3. 01.07.2025, 17:40
    Гость: Всеволод.

    Да хоть 25! Чрез год выйдет по УДО и будет жить на награбленное. Ведь в статье нет ни слова о конфискации.

  4. 01.07.2025, 17:31
    Гость: stalker

    А чего так мало то ? Отсидит половину срока и по УДО выйдет. А это всего ничего по времени.

Все комментарии (14)
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