Бывшего замминистра обороны Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии

15:33 1.07.2025

Московский городской суд признал виновными в растрате и отмывании денег бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Ему назначили 13 лет колонии общего режима и штраф — 100 млн руб. Решением суда он лишен государственных наград. Бывшего подчиненного экс-замминистра Антона Филатова приговорили к 12,5 годам колонии, пишет «Коммерсант».

Тимура Иванова обвиняли в хищении при покупке двух паромов для Керченской переправы. Согласно материалам дела, в апреле-июне 2015 года он с сообщниками купили через компанию Tourinvest Services Limited паромы за €12,4 млн.

Затем он с соучастниками выкупил у компании судна за те же средства, полученные от государства. Сумма ущерба достигла 216,6 млн руб. Они также присвоили присвоили €44,9 млн (в то время 3,92 млрд руб.) банка «Интеркоммерц», предчувствуя отзыв лицензии у организации.

Вину Иванов не признал. В ходе последнего слова экс-замглавы Минобороны заявлял, что если его и есть за что судить, то не за растрату и вывод денег.