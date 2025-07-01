Минтруд разработал проект календаря праздничных дней на 2026 год
Министерство труда и социальной защиты разработало проект календаря праздничных и выходных дней на 2026-й, сообщает РИА Новости.
В следующем году:
- новогодние каникулы продлятся 12 дней: с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026 года;
- майские праздники — шесть дней: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая;
- в честь Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля;
- по случаю Международного женского дня — с 7 по 9 марта;
- в честь Дня России — с 12 по 14 июня;
- по случаю Дня народного единства — 4 ноября;
- 31 декабря 2026-го — выходной.
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И половина из них - законные выходные: субботы да воскресения. Даже на первый взгляд видно, что ополовинили праздничные дни. Май - вообще, между первой половиной и второй - НЕДЕЛЯ (5 дней!). Обычно было три дня. Робин Бобинович Котяков приворовывает даже здесь...
для себя любимых: 12 дней.