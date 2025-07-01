Минтруд разработал проект календаря праздничных дней на 2026 год

День Победы в Москве © KM.RU, Кирилл Зыков

Министерство труда и социальной защиты разработало проект календаря праздничных и выходных дней на 2026-й, сообщает РИА Новости.

В следующем году:

  • новогодние каникулы продлятся 12 дней: с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026 года;
  • майские праздники — шесть дней: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая;
  • в честь Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля;
  • по случаю Международного женского дня — с 7 по 9 марта;
  • в честь Дня России — с 12 по 14 июня;
  • по случаю Дня народного единства — 4 ноября;
  • 31 декабря 2026-го — выходной.

© Минтруд России

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.07.2025, 15:22
    Гость: Старый

    И половина из них - законные выходные: субботы да воскресения. Даже на первый взгляд видно, что ополовинили праздничные дни. Май - вообще, между первой половиной и второй - НЕДЕЛЯ (5 дней!). Обычно было три дня. Робин Бобинович Котяков приворовывает даже здесь...

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