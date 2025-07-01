Минтруд разработал проект календаря праздничных дней на 2026 год

И половина из них - законные выходные: субботы да воскресения. Даже на первый взгляд видно, что ополовинили праздничные дни. Май - вообще, между первой половиной и второй - НЕДЕЛЯ (5 дней!). Обычно было три дня. Робин Бобинович Котяков приворовывает даже здесь...