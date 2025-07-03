Экс-глава Луганска погиб при взрыве в центре города

16:11 3.07.2025

Бывший глава Луганска ЛНР Манолис Пилавов погиб при взрыве в центре города, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы республики.

Взрыв произошел на улице Тараса Шевченко в Луганске примерно в 11:52 мск. Как позже сообщили в правительстве ЛНР, один человек погиб и еще трое пострадали.

"К сожалению, Манолис Пилавов погиб при взрыве в Луганске", - сказал собеседник агентства.

По данным телеграм-канала Mash, СВУ заложили за дверью дома. При её открытии прогремел взрыв — вход разрушило, людей откинуло взрывной волной.

Пилавов был главой администрации Луганска с декабря 2014 года по ноябрь 2023-го.