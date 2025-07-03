Экс-глава Луганска погиб при взрыве в центре города
Бывший глава Луганска ЛНР Манолис Пилавов погиб при взрыве в центре города, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы республики.
Взрыв произошел на улице Тараса Шевченко в Луганске примерно в 11:52 мск. Как позже сообщили в правительстве ЛНР, один человек погиб и еще трое пострадали.
"К сожалению, Манолис Пилавов погиб при взрыве в Луганске", - сказал собеседник агентства.
По данным телеграм-канала Mash, СВУ заложили за дверью дома. При её открытии прогремел взрыв — вход разрушило, людей откинуло взрывной волной.
Пилавов был главой администрации Луганска с декабря 2014 года по ноябрь 2023-го.
Комментарии читателей Оставить комментарий
ГУР это вам не ГРУ.
Может, хоть теперь будет принято решение об уничтожении АП Зели, ГШ ВСУ, СБУ и т.п. мест гнездования высокопоставленных нацюков?