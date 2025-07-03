Путин и Трамп провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Беседа продолжалась почти час.

По его словам, Путин поздравил коллегу с отмечаемым завтра в США Днем независимости и отметил, что «Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности».

«Естественно, обсуждалась украинская проблематика. Трамп снова ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий. Путин отметил, что мы продолжаем искать политическое переговорное решение конфликта», — цитирует Ушакова РБК.

Среди обсуждаемых тем была также ситуация в Сирии, Иране и на Ближнем Востоке в целом. Вопрос личной встречи президентов не затрагивался, однако Ушаков подчеркнул, что «эта идея витает в воздухе».

Главные заявления по итогам телефонного разговора двух лидеров приводит «Коммерсант».

  • Президент США вновь поставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий на Украине.
  • Президент России заявил, что Москва не откажется от устранения всех первопричин конфликта.
  • Россия продолжает искать политическое решение конфликта на Украине. Президент России проинформировал президента США о реализации гуманитарных договоренностей с Украиной.
  • Москва и Вашингтон исходят из того, что переговоры РФ и Украины должны продолжаться в двустороннем формате. Конкретные даты третьего раунда переговоров не обсуждались в разговоре.
  • Тема прекращения поставок оружия из США на Украину в ходе разговора не затрагивалась.
  • Лидеры стран обсудили ситуацию вокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом. Путин подчеркнул необходимость урегулирования конфликтов политико-дипломатическим путем.
  • Путин и Трамп обсудили возможность обмена фильмами, продвигающими традиционные ценности, близкие РФ и администрации президента США.
  • Возможность личной встречи лидеров РФ и США не обсуждалась, но это идея «висит в воздухе».
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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 03.07.2025, 21:41
    Гость: Разговоры-разговоры, слово к слову тянется

    Не для того войну совместно 30 лет готовили, чтобы посторонние трампы взяли да остановили её. Всем ведь нравится

  4. 03.07.2025, 21:24
    Гость: Слово и Дело

    Это разговор двух Повелителей Мира.Им бы взять - да и все поделить,и заниматься своими территориями,но не лезть на чужое поле.Тогда смогли бы нагнуть на раз кого угодно.И стал бы МИР на Земле.
    Все остальные - просто ангажированная ШВАЛЬ.

  5. 03.07.2025, 21:24
    Гость: Лучезар

    "отметил, что «Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности»." Делать России было нечего- поддерживать эту шайку уголовников, притащившихся в Америку из Европы.

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