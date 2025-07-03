Путин и Трамп провели телефонный разговор

20:31 3.07.2025

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Беседа продолжалась почти час.

По его словам, Путин поздравил коллегу с отмечаемым завтра в США Днем независимости и отметил, что «Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности».

«Естественно, обсуждалась украинская проблематика. Трамп снова ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий. Путин отметил, что мы продолжаем искать политическое переговорное решение конфликта», — цитирует Ушакова РБК.

Среди обсуждаемых тем была также ситуация в Сирии, Иране и на Ближнем Востоке в целом. Вопрос личной встречи президентов не затрагивался, однако Ушаков подчеркнул, что «эта идея витает в воздухе».

Главные заявления по итогам телефонного разговора двух лидеров приводит «Коммерсант».